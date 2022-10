“Están saliendo los dólares que se han construido en Colombia”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió al aumento de la cotización del dólar, que este miércoles volvió a romper un nuevo récord tras arrancar el día en $ 4.800 pesos y deja atrás los $4.767 de la sesión anterior.

En un duro pronunciamiento hecho desde la zona bananera del Urabá antioqueño, donde se adelanta una nueva jornada de los Diálogos Regionales Vinculantes, el mandatario lanzó una fuerte crítica a las empresas petroleras y de carbón, pues, según señaló, son responsables, en parte, de la devaluación del peso colombiano.

De acuerdo con el jefe de Estado, el incremento en el valor de la divisa estadounidense obedece a que estas compañías están sacando los dólares que les llegan por las exportaciones, pese a que son minerales de “propiedad pública de la nación”.

“Están sacando los dólares que hacen que se desplome el peso colombiano. Están saliendo los dólares que se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y petróleo. El carbón y el petróleo son propiedad pública de la nación”, enfatizó el presidente Petro.

Añadió que “nosotros hemos, como gobiernos, concedido a través de contratos, el que se exploten por empresas privadas y por Ecopetrol, esos bienes que son de propiedad del pueblo colombiano, a cambio de regalías, a cambio de impuestos”.

El incremento del precio del dólar es impulsado por el miedo a una recesión en los Estados Unidos y la inestabilidad que azota la economía nacional.

“Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano”, aseguró tras intentar apuntar las miradas a su enemigo de siempre: “están saliendo los dólares que se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y petróleo. Ambos son propiedad pública de la Nación”, agregó.

En su intervención recordó que se trata de bienes públicos y lanzó una advertencia. “No saquen los dineros en masa, porque en Colombia hay más oportunidades. Acá hay más oportunidades, hemos visto cómo crece el turismo un 150 %”, dijo.

Las críticas al petróleo

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro se refiere al tema de petróleo, incluso desde antes de ser candidato se conocieron diferentes pronunciamientos.

Desde hace más de tres años ha reiterado la propuesta de paralizar la explotación petrolera y minera en Colombia, de ser electo presidente de Colombia.

En agosto de 2021, encendió las alarmas cuando dijo que si llegaba a la presidencia en 2022, una de sus primeras medidas sería suspender la explotación petrolera en Colombia; esto lo dijo en un discurso a favor del cambio climático y por la preservación de las fuentes hídricas del país.

“¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, presidente Gustavo Petro en Asamblea General de la ONU. - Foto: Getty images vía AFP

En ese momento, Petro publicó 14 trinos en los que explicó su política de transición energética, asegurando que la solución es suprimir el consumo de petróleo, gas y carbón en el país. Además, criticó los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia y señaló que el próximo presidente debe enfocarse en este “revolcón”.

“Eso implica dejar de depender económicamente del petróleo y el carbón en nuestras exportaciones”, aseguró.

En noviembre de ese mismo año, volvió a causar revuelo sobre la posibilidad de paralizar la industria petrolera en Colombia. “

Tomaría dos medidas inmediatamente: uno, cesa la contratación de la exploración de petróleo en Colombia. Mensaje: vamos hacia una economía productiva. Segunda medida: subimos los impuestos a las importaciones de cuatro ramas agroindustriales para defender la economía nacional y generar millones de puestos de trabajo”, dijo en ese momento a El Tiempo.

Ya como presidente y en el marco de la 77 Asamblea de Naciones Unidas, señaló que las batallas contra el consumo de narcóticos y por evitar la destrucción del medioambiente han fallado.

“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado”, señaló y ligó esta situación a la exploración de hidrocarburos.

“¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, preguntó ante las delegaciones que participaban en la sesión.

Y añadió que “el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”.

No guardar silencio

El mandatario también se refirió a las críticas que ha recibido por los pronunciamientos que, en materia económica, ha hecho a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, aseguró que quieren mantenerlo en silencio por la crisis económica, tras advertir que eso no se lo puede permitir un presidente, por lo que dijo que, en adelante, podría no hacerlo a través de redes sociales sino desde la plaza pública.

“Por allí andan, leí en las redes sociales, diciendo que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava, entonces quieren un presidente callado que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar. No, eso no puede ser el presidente de la República”, dijo

Y puntualizó señalando que “el presidente no va a hablar en Twitter, pero va a hablar en la plaza pública, frente a su pueblo, constante, sonante y personalmente”.