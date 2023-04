Estas son las polémicas exigencias para participar en un reinado popular del Huila

Hay malestar en el departamento del Huila por los requisitos que se fijaron para las mujeres que deseen participar en el reinado popular de la Alegría y el Folclor del municipio de Garzón. La comunidad los ha calificado de discriminatorios.

La celebración ajusta su versión número 60 y pretende seleccionar a la persona que mejor desempeño tenga en los siguientes parámetros: interpretación del baile Sanjuanero, muestra folclórica, conocimientos culturales, popularidad, belleza y puntualidad.

Quien desee levantar la corona tiene que vivir en un barrio, vereda, centro poblado o pertenecer a una empresa de esta localidad. Sin embargo, esta exigencia no es la que llama la atención de la ciudadanía, sino el pliego de peticiones expedido por la Alcaldía.

En un comunicado dirigido a la opinión pública se reseña que las aspirantes deben presentar su nombre, a más tardar, el viernes 9 de junio, donde deberán anexar documentación e información que certifiquen las siguientes obligaciones.

Panorámica del municipio de Garzón, Huila. - Foto: Tomada de la página web de la Gobernación del Huila.

“Ser mujer de nacimiento”, este es el más escandaloso dado que la gente piensa que es discriminatorio. En las redes sociales hay un debate sobre la pertinencia de esta condición y las opiniones están divididas. Aunque otros puntos también se roban la atención.

Por ejemplo, “ser colombiana de nacimiento”, porque le quita la oportunidad a las mujeres migrantes que viven en el municipio, según los críticos. “Tener 17 años y no ser mayor de 23 años cumplidos” a razón de que las menores de edad podrían subirse a la tarima.

Uno de los usuarios planteó: “Aceptan a menores de edad para sexualizarlas frente a todo un pueblo, pero no a mujeres trans. ¡Vivan las tradiciones!”, se lee en una publicación de Facebook. Las jóvenes deberán presentar el visto bueno de sus acudientes con una firma.

Deberá evidenciar que, como mínimo, está cursando el grado décimo o estar matriculada en programas técnicos, tecnológicos o universitarios. Tampoco haber participado en ediciones anteriores del certamen y tener conocimientos sobre la cultura huilense.

Parte de los requisitos para el reinado en el municipio de Garzón, Huila. - Foto: Tomada de la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Garzón.

Otro de los puntos más espinosos tiene relación con el estado sentimental: “Ser soltera, no haber estado casada, no haber tenido compañero permanente y no haber concebido hijos”, cuestionando ampliamente sobre la necesidad de este parámetro para la elección.

Finalmente, la mujer que tenga el propósito de presentar su nombre para el reinado no podrá tener tatuajes ni perforaciones visibles, por disposición de la administración municipal. La comunidad ha dicho que esto viola la libre expresión de las candidatas.

La lluvia de críticas no ha parado. Mientras una parte del pueblo respalda el comunicado con los requisitos, la otra pide tumbarlos. Lo cierto es que las obligaciones para el reinado siguen en pie y la convocatoria cierra el próximo 9 de junio a las cinco de la tarde.

Internet ha sido la plataforma para expresar las inconformidades. Acá un resumen de los comentarios que han emitido algunos usuarios en Facebook frente a los requisitos, unos acompañados de palabras de alto calibre y fuertes confrontaciones entre la comunidad.

Parámetros de calificación de reinado popular en Garzón, Huila. - Foto: Tomada de la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Garzón.

“¡Cuánta discriminación! Algún día, muchos de estos requisitos cambiarán”; “hasta la Alcaldía hace bullying a las mujeres. Terrible. La oportunidad debería ser para todas. No sabemos cuántas han tenido su sueño frustrado”; “¿por qué tan excluyentes?”, dijeron.

Por otro lado, se afirmó: “Estos requisitos son estudiados y escogidos por personas idóneas, con alto conocimiento de nuestra cultura, seamos respetuosos y procuremos coadyuvar con ideas que enriquezcan nuestro folclor”, redactó otro ciudadano en la red.

En varias publicaciones contaron que no son exigencias nuevas, sino que han estado vigentes en los últimos años y se han tenido que cumplir al pie de la letra para poder tener acceso al reinado de las fiestas populares del municipio de Garzón, en el Huila.