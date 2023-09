Estas son las preguntas públicas y de frente de la periodista Ángela Patricia Janiot a Nicolás Petro: “nos debe esas respuestas”

“Un rápido acuerdo de colaboración con Nicolás Petro se convirtió en pocos días en un ‘conejazo’ a la Fiscalía. Copiando el consejo de su padre, Petro junior dijo ayer que prefería levantarse antes que arrodillarse ante su verdugo. Sostiene que quieren usarlo de arma contra su padre. ¿Pero no será más bien que por ser hijo del presidente fue que le aceptaron gratis los beneficios por una colaboración con la justicia que ya incumplió y que puso en ridículo a la Fiscalía?”, señaló.

“Más bien se pregunta uno si en los compromisos de colaboración que tan fácilmente fueron aceptados por la Fiscalía desde un comienzo, no pasó más bien lo contrario, que ello lo facilitó el hecho de que Petro Burgos fuera precisamente el hijo del presidente Petro”, dijo la columnista.

Algo similar expresó la periodista Salud Hernández-Mora. “ Menuda volteada. El presidente es un genio. Un viajecito exprés a Barranquilla y su hijo Nicolás pasa de declarar “no me voy a inmolar por mi papá” a acusar al fiscal Barbosa de acosador y verdugo. Irá a juicio, aunque tiene todas las de perder. Las pruebas de que recibió mil millones y los gastó en una casa son, presuntamente, irrefutables”, dijo.

La periodista colombo española además agregó: “Y la ley es muy clara: un servidor público no puede recibir dinero de nadie si no tiene cómo justificarlo. Es un delito y da de nueve a 15 años de cárcel. Por mucho que sus abogados embolaten el caso y por petrista que sea la próxima fiscal general, Petro junior no tiene escapatoria. Hay un alud de pruebas”.