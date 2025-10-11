Este es el robusto pasado criminal del único capturado por el crimen de magistrado entre Pereira y Manizales

Un hombre de tan solo 29 años es el único capturado por el crimen del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, el consejero de la Judicatura Cundinamarca - Amazonas que fue asesinado mientras departía con su familia y conocidos en un restaurante entre Pereira y Caldas.

Aunque todavía se desconoce el nombre o el rostro del detenido, desde la Policía de Caldas confirmaron que “uno de los presuntos agresores fue capturado con un arma de fuego. Este individuo, de 29 años de edad, registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar”.

La coronel Rocio Melo, comandante de Caldas, confirmó que una persona fue capturada por el asesinato del magistrado Álvaro Restrepo, en medio de un atraco en un restaurante en el eje cafetero. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/7Nkz4sf4mV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 11, 2025

A pesar de todos esos antecedentes penales, el hombre seguía libre y haciendo sus fechorías, al punto de que habría participado en el crimen de un magistrado en Colombia, un hecho que no se registraba hace muchos años.

La coronel Rocío Milena Melo, comandante de la Policía de Caldas, explicó que “en un lamentable hecho de hurto resulta lesionado el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, quien posteriormente en el centro médico fallece, por este hecho fue capturada una persona y puesta a disposición de la autoridad competente”.

El capturado llegó hasta el sector de Chinchiná, Caldas, aparentemente a realizar un atraco en un restaurante donde se encontraba el magistrado Restrepo, pero las primeras versiones señalan que un integrante de la Unidad Nacional de Protección que estaba con su protegido, reaccionó para evitar el robo.

Los dos sospechosos, que se movilizaban en una motocicleta, terminaron en un cruce de disparos con el hombre de protección, pero una de esas balas terminó alcanzando al jurista, quien resultó gravemente herido y perdió la vida en medio de su traslado a un centro médico.

El funcionario tenía un amplio reconocimiento en el ámbito jurídico nacional. | Foto: X TCNoticiaseje

Las autoridades ahora tratan de buscar a los otros responsables detrás de este crimen y si detrás del atraco, habría todo una estructura delictiva organizada para realizar este tipo de delitos en esa región del eje cafetero.