“Este país lo necesita”: Gustavo Bolívar pide el regreso del caricaturista Matador

A finales de marzo de 2023 se dio a conocer una denuncia de maltrato y violencia intrafamiliar contra el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, contra su esposa, Alejandra Valencia, por unos hechos ocurridos exactamente hace diez años, cuando el artista estaba bajo los efectos del alcohol.

Al dibujante, decenas de seguidores le cuestionaron mucho su comportamiento en aquel entonces, que hasta ahora fue desconocido por la opinión pública. Críticas y comentarios de todo tipo circularon en las redes sociales hacia el caricaturista.

Por tal motivo, El Tiempo, medio de comunicación en donde el caricaturista publicó su trabajo, decidió suspender su participación. El prestigioso diario ha liderado por años la campaña “No es hora de callar”, que ha evidenciado la gravedad de los casos que viven a diario cientos de mujeres en el país.

'El Tiempo' suspende las caricaturas del famoso Matador por denuncias de maltrato contra su esposa. - Foto: Fotomontaje SEMANA

“Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”, señaló el periódico en un comunicado. Agregó que cada día 265 mujeres viven hechos lamentables en este sentido.

Matador, por su parte, les pidió perdón a sus hijos a través de un video, quienes desconocían lo sucedido años atrás. “Papá hace 10 años cometió una terrible cagada, porque hace 10 años tomaba mucho alcohol”, escribió el caricaturista.

Además, dijo que “el alcohol es como un demonio que lo vuelve a uno loco y hace estupideces. Entre esas estupideces, lastimé a una persona que amo y por eso me llevaron ante la justicia. Ese secreto lo había guardado yo en una caja. Ese secreto negro me daba mucha vergüenza”.

También enfatizó en que su hija Sara, la mayor, no quería hablarle y que había llorado mucho, pero reiteró que ellos eran su fuerza para continuar adelante y que debían ser fuertes en esta situación que estaban viviendo.

Sobre lo sucedido, el exsenador de la República por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, a través de su cuenta de Twitter, solicitó el regreso del caricaturista, ya que, según él, Colombia lo necesita.

Gustavo Bolívar pidió el regreso de Matador. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Matador cometió un grave error, se arrepintió, lo enmendó, pagó y 10 años después sigue con su esposa”, indicó Bolívar en primera instancia. Además, agregó: “Pidámosle a @Matador000 que vuelva. Este país lo necesita. El humor político enriquece las democracias”.

El trino estuvo acompañado de caricaturas hechas por Matador y donde Bolívar es el protagonista.

No obstante, la situación ha traído serias críticas contra Matador. Por ejemplo, la actriz, modelo y presentadora Alejandra Azcárate criticó duramente al caricaturista: “No importa cómo, cuándo, ni por qué fue. La cobardía al golpear a una mujer no puede seguir siendo considerada como ‘un error’”.

Continuó diciendo, en su cuenta de Twitter: “Muy macho para dibujar matacho y ruin para cascar sin fin. Solidaridad con la hija quien hoy sufre la vergüenza ante los actos de su padre @Matador000″.

No importa cómo, cuándo, ni porqué fue. La cobardía al golpear a una mujer no puede seguir siendo considerada como “un error”. Muy macho para dibujar matacho y ruin para cascar sin fin. Solidaridad con la hija quien hoy sufre la vergüenza ante los actos de su padre. @Matador000 — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) April 2, 2023

Por su parte, Alejandra Valencia, la esposa del dibujante y quien decidió perdonarlo, en diálogo con el equipo de 6 A.M. hoy x hoy de Caracol Radio, que conduce el periodista Gustavo Gómez, contó detalles de lo sucedido con la divulgación de la denuncia. Fue contundente al afirmar que no justifica la violencia y que si volviera a ocurrir el horroroso episodio, igualmente denunciaría.

Además, Valencia habló sobre la hija mayor del caricaturista: “Sara es la hija del primer matrimonio de Julio César, es una niña de 22 años que está a la mitad de su carrera profesional, ella no sabía y eso desdibujó la imagen de su papá, porque como mujer nadie quiere ser violentada y maltratada. Ella es una niña que repudia este tipo de actos, entonces para ella ha sido un choque brutal”.

Del segundo, que es hijo de ambos y tiene ocho años apenas, afirmó que le explicaron lo sucedido años atrás: “Con todo el amor del mundo, él quiso escuchar el audio, quiso ver quién era la persona que estaba publicando el audio y él solito me decía: ‘Mamá, pero ¿por qué a nosotros?, mi papá a usted no la maltrata, no le hace daño’”.

Matador les pidió perdón a sus dos hijos. - Foto: YouTube: Matador

“O sea, en medio de su cabecita, él se hace una cantidad de conjeturas y de preguntas. El niño está con psicólogo en el colegio porque el niño llora y eso es lo que a mí me duele, porque dañaron mi familia”, manifestó.