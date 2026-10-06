Esto es lo que se sabe de la casi media tonelada de explosivos desactivados en Cauca

Una maniobra arriesgada quedó registrada en video de un miembro del cuerpo antiexplosivos de la Policía. En las imágenes se observa al policía con su equipo técnico acercándose a un camión que fue reportado como sospechoso en Santander de Quilichao, Cauca.

Con la habilidad que ha ganado tras años de entrenamiento y misiones difíciles, el policía logró controlar la situación y desactivar la amenaza.

Se trataba de un vehículo de carga mediana que transportaba cerca de media tonelada de explosivos: según la información oficial, dentro del automotor fueron encontrados 400 kilogramos de explosivos que podrían ser C-4.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó la labor de la Policía y del Ejército, pero al mismo tiempo expresó su preocupación por el material encontrado dentro del vehículo.

Las disidencias de las Farc delinquen en la región de Santander de Quilichao, Cauca. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4″, dijo el presidente De La Espriella.

Agregó que: “Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura. La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”.

Es de anotar que en la región delinquen las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país y declarado objetivo de alto valor por parte del gobierno actual.