Estudiante vendía brownies de marihuana en su colegio, pero la lupa terminó encima del plantel y padres de familia: esta es la historia

Después de cumplir la suspensión, Camila regresó al colegio, pero no recibió las tareas, LOS talleres y trabajos pendientes que no pudo realizar por la sanción , lo cual terminó afectando su proceso académico y psicológico. “Se sintió excluida del entorno escolar”, advirtió la Corte.

La Corte explicó que “el trámite disciplinario aplicado a la estudiante no garantizó su derecho al debido proceso, ya que incumplió las garantías procesales mínimas para adelantar el procedimiento, tales como i) la falta de la notificación formal por parte del colegio sobre la apertura del proceso disciplinario, ii) la no formulación de los cargos imputados a la estudiante, iii) no aplicarse un término para que la adolescente formulara sus descargos o controvirtiera las pruebas en su contra, iv) la no existencia de un pronunciamiento definitivo por parte del colegio que fuera motivado y congruente, y v) la imposición de la sanción no cumplió con el principio de legalidad y no fue proporcional a los hechos que la motivaron”.