Suscribirse

Nación

Exasesora de Ricardo Bonilla vuelve a rendir versión contra congresistas de Crédito Público investigados por UNGRD

El magistrado Misael Rodríguez escuchará a María Alejandra Benavides a partir de las 2 de la tarde de este lunes, 1 de septiembre.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 6:27 p. m.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. | Foto: SEMANA

Horas después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rindiera versión libre sobre la investigación que avanza contra los congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público para la época del escándalo en la UNGRD, el turno será para María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

A las 2 de la tarde de este lunes primero de septiembre, la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda estará en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, expresidente de la Sala de Instrucción, para rendir su testimonio frente a los cinco congresistas y al exrepresentante a la Cámara que terminaron salpicados en este caso.

Contexto: Testimonio de María Alejandra Benavides pondrá contra las cuerdas a siete congresistas por el escándalo de la UNGRD

Las primeras versiones al interior de la Corte Suprema indicarían que, en las declaraciones que ha rendido Benavides contra aforados por este escándalo, reveló que la senadora Liliana Bittar le habría pedido borrar los chats de las conversaciones que sostuvieron, después de que estallara todo este entramado corrupto que se armó en la UNGRD.

Benavides también ha entregado información relevante sobre la participación que habrían tenido los otros congresistas implicados en este caso, como Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz.

Liliana bitar Senadora
Liliana Bitar, senadora. | Foto: FACEBOOK LILIANA BITAR

Hay que recordar que este caso empezó después de que se conociera la supuesta negociación de tres contratos por más de 92 mil millones de pesos en Córdoba, Bolívar y Arauca, para —supuestamente— aceitar sus apoyos en la Comisión de Crédito Público sobre los empréstitos de la Nación que solicitaba el Ministerio de Hacienda, en ese momento, liderado por Ricardo Bonilla.

Lo cierto es que Benavides también ha dado datos claves dentro del proceso que adelanta la magistrada Cristina Lombana contra los senadores Martha Peralta, del Pacto Histórico, y Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, quienes también terminaron investigados por este escándalo de corrupción.

María Alejandra Benavides Ricardo Bonilla Audios
María Alejandra Benavides y Ricardo Bonilla. | Foto: SEMANA

Los primeros legisladores investigados y enviados a la cárcel por este escándalo fueron Iván Name y Andrés Calle, los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, por supuestamente recibir cuatro mil millones de pesos para apoyar las reformas del Gobierno Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuál es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos en septiembre 2025?

2. De manera sorpresiva, Petro canceló parte de su agenda pública: “Yo quería que estuviera acá”

3. Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”

4. ¿Extralimitación de funciones? Cuestionan a la defensora Iris Marín por meterse en elección de magistrado de la Corte Constitucional

5. Las gráficas que Petro presentó y que la Asociación de Epidemiología le desmintió, una por una: “Manipuladas, promedios engañosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UNGRDRicardo BonillaMinisterio de HaciendaCorte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.