Exclusivo | Colombiano Pablo Ardila dice que sí vivió en la misma mansión que habitó Ronaldinho

El exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra, acusado de al menos siete delitos en España, habló con SEMANA sobre el proceso judicial en el que se vio envuelto.

El 5 de mayo de 2021, el también excongresista Pablo Ardila y su esposa, Luisa Plata, fueron detenidos por las autoridades españolas por los delitos de tráfico de personas con fines de explotación laboral, denuncias presentadas por tres exempleados, lavado de activos, agresión sexual, delitos contra la Hacienda Pública, conducir sin licencia vigente, delitos contra la fauna y contrabando animal.

En diálogo con SEMANA, Ardila detalló cómo fue el operativo en el que fueron capturados. Aseguró que la Policía Nacional de España ingresó a su residencia, adelantó un procedimiento de registro a la vivienda y, posteriormente, los detuvo.

Ardila le dijo a SEMANA que singuen vinculados al proceso judicial y que las autoridades les retuvieron los pasaportes.

“Todo esto empieza con una historia bastante inverosímil. La Policía hace un registro en nuestra casa y nos detienen por un sinnúmero de delitos. Así empezó esta tragedia sin nosotros realmente entender qué es lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, nos fuimos dando cuenta de lo que se trataba”, relató Ardila.

De acuerdo con Ardila, las pruebas de la Policía no fueron suficientes para determinar su culpabilidad y que, por eso, su esposa fue puesta en libertad en julio de 2021 y él, cuatro meses después, en noviembre del mismo año.

“Dadas las pruebas presentadas por la Policía y la evolución de la misma investigación que ha impulsado el señor juez de instrucción, ha concluido que no hubo nunca trata de seres humanos, por ende, nunca hubo un grupo criminal. Después de aportar innumerables pruebas, el juez llegó a la conclusión de que no hubo delito contra la movilidad, o sea, que yo condujera con una licencia de conducir inexistente, ni contra la fauna, evidentemente que no se cometió ningún delito de fauna”, afirmó el exgobernador, quien aseguró que la documentación que presentaron en su defensa “era correcta”, por lo que “no hubo ningún tipo de contrabando”.

Sobre el tema tributario y su problema con la Hacienda Pública española, lo comparó con el que la cantante Shakira enfrenta y aseguró que “estuve mal asesorado, como lo estuvo también Shakira, una estructura fiscal desafortunada en donde la interpretación jurídica, la hermenéutica de la norma y toda la jurisprudencia, pues no daba la protección que los abogados planteaban, lo lleva a uno evidentemente a tener entonces una deuda fiscal”. Para tratar de solucionar este problema, contó que “se depositó una cifra importante a título de regularización de mis obligaciones tributarias aquí en España”.

De igual forma, le dijo a SEMANA que singuen vinculados al proceso judicial y que las autoridades les retuvieron los pasaportes para que no abandonaran el país. Además, que tienen que presentarse ante un juzgado los primeros y 15 de cada mes.

De acuerdo con Ardila Sierra, los ‘pendientes’ con las autoridades españolas se están concluyendo, ya que “el juez ha ido cerrando diferentes causas que se nos están imputando en este momento”.

Respecto a los cinco millones de euros que pagó, afirmó que no fueron a título de fianza, sino que cuatro millones fueron para la “regularización financiera” y que, en su caso particular, el juez le solicitó una fianza de un millón de euros.

Pablo Ardila vivió en la misma mansión que Ronaldinho

Algo que también llamó la atención en todo este proceso fueron los lujos que el exgobernador Ardila y su esposa se daban en España. Mucho se habló sobre la cuantiosa suma que pagaban por el alquiler mensual de la mansión donde vivió antes el jugador de fútbol Ronaldinho.

Se especuló que la cifra rondaba los 60 millones de pesos; sin embargo, Ardila le confirmó a SEMANA que pagaba 8.000 euros, más de 40 millones de pesos.

“Lo que es cierto es que fue una casa donde fue inquilino Ronaldinho, eso es verdad, pero no pagaba eso. Mi canon de arrendamiento, puedo decir, era de 8.000 euros (…) es un arriendo importante que sale de la media española, por supuesto, pero que podamos decir que un arriendo de 8.000 euros es un lujo exorbitante, no me parece”, sostuvo.

Autoridades encuentran droga en su mansión

Durante el allanamiento a la mansión donde vivía, las autoridades encontraron bastante dinero, joyas y hasta droga.

El excongresista le aseguró a SEMANA que las joyas las había conseguido “a lo largo de la vida” y que el dinero era un ahorro de “emergencia”, la Policía halló uno 60 mil euros, más de 300 millones de pesos al cambio actual.

“Visto aquí en Europa, tener un ahorro de emergencia en una caja de seguridad no me parece una cosa exorbitante, a veces sacamos las cosas de contexto”, enfatizó.

Frente a las pastillas de éxtasis, el entonces congresista confirmó a SEMANA que sí eran suyas y que las tenía en su casa porque un amigo le dijo que era “divertido” probar.

“Evidentemente, había unas pastillas de éxtasis y sí había una bolsita de cristal, es verdad (…) en algún momento, con unos amigos, nos dijeron que era algo divertido que debíamos probar, pues lo probamos y coincidió con que, precisamente, nos sobraron unas y las guardamos en la caja fuerte, porque nos parecía que era del lugar más adecuado para guardar”, contó Ardila, quien también confirmó que había un gramo de cocaína.

Por la cantidad encontrada de alucinógenos, no tuvo problemas, pero también le encontraron más de cinco mil cartuchos de munición, “una colección amplia de armas de cacería”, dijo.