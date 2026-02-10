Nación

Exclusivo: imágenes de los vehículos militares que EE. UU. entregó a Colombia; llevaban varios meses guardados

Los automotores, que fueron gestionados en el gobierno Duque, estaban siendo acondicionados en unidades militares.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:41 a. m.
Los vehículos militares de EE.UU. presentados la semana pasada, habían llegado a Colombia el año pasado, según fuentes militares.
Los vehículos militares de EE.UU. presentados la semana pasada, habían llegado a Colombia el año pasado, según fuentes militares. Foto: Suministrada a Semana.

Luego de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en Estados Unidos, el Ejército presentó la entrega de varios vehículos militares norteamericanos como muestra de la repotenciación de las relaciones entre las dos naciones fracturada durante el último año.

SEMANA obtuvo las imágenes de la llegada de los vehículos de los Estados Unidos que fueron entregados al Ejército. La gestión se hizo en el gobierno Duque.
SEMANA obtuvo las imágenes de la llegada de los vehículos de los Estados Unidos que fueron entregados al Ejército. La gestión se hizo en el gobierno Duque. Foto: Suministrada a Semana.

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, indicó que la cooperación militar norteamericana estaba enmarcada dentro del proyecto Parma, que había iniciado en el 2022.

“Nace de la alianza permanente y de los lazos de amistad de apoyo y cooperación que existe con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo el alto mando militar durante el acto en el que fueron entregados los vehículos, la semana pasada, por el gobierno de los Estados Unidos a Colombia en Tolemaida.

En diálogo con SEMANA, el exministro de Defensa, Diego Molano, recordó que la dicha capacidad militar, que hoy fortalece al Ejército fue gestionada por el gobierno del expresidente Iván Duque.

Nación

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

Nación

Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

Medellín

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

Nación

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

Nación

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

Nación

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

Medellín

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Manizales

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Nación

Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

Nación

Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Clan del Golfo en el caribe

Así llegaron al puerto de Santa Marta el año pasado, los vehículos de guerra que presentó el Ejército, luego de la reunión Trump-Petro.
Así llegaron al puerto de Santa Marta el año pasado, los vehículos de guerra que presentó el Ejército, luego de la reunión Trump-Petro. Foto: Suministrada a Semana.

“Como parte de todo el proceso de cooperación internacional de Colombia, adelantamos un acuerdo para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas, en especial del Ejército Nacional, con Estados Unidos, con el fin de poder traer al país y apoyarse en blindados ASV. El acuerdo inicial que se determinó era poder tener alrededor de 250 de estos equipos y vehículos móviles, con el compromiso de que Estados Unidos progresivamente hacía la donación de los equipos”, dijo Molano.

Agregó el exministro que: “nosotros aportábamos la plata para el mantenimiento y luego toda la logística y cambio del mantenimiento en el batallón de la Guajira, de armas combinadas para poder dar soporte logístico y mantenimiento a estos equipos. Al final del año 2021, durante el año 2022, comenzaron a llegar los primeros equipos y, por supuesto, ya han llegado 145 y esta entrega materializa un proceso muy importante que se hizo para fortalecer las capacidades de nuestro Ejército Nacional, fundamentalmente para la zona de frontera y, por supuesto, en otros sitios del país”.

SEMANA obtuvo en exclusiva las imágenes de cómo llegaron los vehículos militares norteamericanos al puerto de Santa Marta, y desde donde salieron para ser adecuados con la pintura verde militar que caracteriza al Ejército de Colombia.

De acuerdo con el Ejército “estos vehículos cuentan con blindaje multicapa, torreta giratoria de 360° equipada con ametralladora calibre .50 mm y lanzagranadas automático Mk-19 de 40 mm, con capacidad de integrar armamento adicional. Disponen de un robusto y eficiente motor, transmisión automática, suspensión independiente, velocidad máxima de 100 km/h, sistemas de comunicación y visión diurna y nocturna, permitiendo tareas de reconocimiento, control territorial y apoyo de fuego tanto en entornos urbanos como rurales".

Los vehículos entregados por EE.UU. a el Ejército irán a zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander.
Los vehículos entregados por EE.UU. a el Ejército irán a zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: Suministrada a Semana.

El general Royer indicó que: “el despliegue de estos vehículos se prioriza en zonas estratégicas y de alta complejidad operacional, entre ellas el Catatumbo (Norte de Santander), Arauca, Cauca y sur del Valle del Cauca, Nariño —especialmente Tumaco y la zona de cordillera—, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, territorios donde su blindaje, movilidad y capacidad de respuesta resultan determinantes para garantizar la presencia institucional y la seguridad de la población".

Más de Nación

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

Invierno. Llluvias.

Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

Esta fue la pareja que murió en el trágico hecho.

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

.

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

Imágenes del accidente ocurrido en el Alto de la Línea.

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

Cristian Camilo Martínez Marín, mecánico industrial que desde España participó en la fabricación de un repuesto para el Metro de Medellín.

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas.

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Los vehículos militares de EE.UU. presentados la semana pasada, habían llegado a Colombia el año pasado, según fuentes militares.

Exclusivo: imágenes de los vehículos militares que EE. UU. entregó a Colombia; llevaban varios meses guardados

Capturados en operativo de la Policía y el Ejército.

Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

Noticias Destacadas