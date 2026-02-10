Exclusivo: imágenes de los vehículos militares que EE. UU. entregó a Colombia; llevaban varios meses guardados

Luego de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en Estados Unidos, el Ejército presentó la entrega de varios vehículos militares norteamericanos como muestra de la repotenciación de las relaciones entre las dos naciones fracturada durante el último año.

SEMANA obtuvo las imágenes de la llegada de los vehículos de los Estados Unidos que fueron entregados al Ejército. La gestión se hizo en el gobierno Duque. Foto: Suministrada a Semana.

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, indicó que la cooperación militar norteamericana estaba enmarcada dentro del proyecto Parma, que había iniciado en el 2022.

“Nace de la alianza permanente y de los lazos de amistad de apoyo y cooperación que existe con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo el alto mando militar durante el acto en el que fueron entregados los vehículos, la semana pasada, por el gobierno de los Estados Unidos a Colombia en Tolemaida.

En diálogo con SEMANA, el exministro de Defensa, Diego Molano, recordó que la dicha capacidad militar, que hoy fortalece al Ejército fue gestionada por el gobierno del expresidente Iván Duque.

Así llegaron al puerto de Santa Marta el año pasado, los vehículos de guerra que presentó el Ejército, luego de la reunión Trump-Petro. Foto: Suministrada a Semana.

“Como parte de todo el proceso de cooperación internacional de Colombia, adelantamos un acuerdo para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas, en especial del Ejército Nacional, con Estados Unidos, con el fin de poder traer al país y apoyarse en blindados ASV. El acuerdo inicial que se determinó era poder tener alrededor de 250 de estos equipos y vehículos móviles, con el compromiso de que Estados Unidos progresivamente hacía la donación de los equipos”, dijo Molano.

Agregó el exministro que: “nosotros aportábamos la plata para el mantenimiento y luego toda la logística y cambio del mantenimiento en el batallón de la Guajira, de armas combinadas para poder dar soporte logístico y mantenimiento a estos equipos. Al final del año 2021, durante el año 2022, comenzaron a llegar los primeros equipos y, por supuesto, ya han llegado 145 y esta entrega materializa un proceso muy importante que se hizo para fortalecer las capacidades de nuestro Ejército Nacional, fundamentalmente para la zona de frontera y, por supuesto, en otros sitios del país”.

SEMANA obtuvo en exclusiva las imágenes de cómo llegaron los vehículos militares norteamericanos al puerto de Santa Marta, y desde donde salieron para ser adecuados con la pintura verde militar que caracteriza al Ejército de Colombia.

De acuerdo con el Ejército “estos vehículos cuentan con blindaje multicapa, torreta giratoria de 360° equipada con ametralladora calibre .50 mm y lanzagranadas automático Mk-19 de 40 mm, con capacidad de integrar armamento adicional. Disponen de un robusto y eficiente motor, transmisión automática, suspensión independiente, velocidad máxima de 100 km/h, sistemas de comunicación y visión diurna y nocturna, permitiendo tareas de reconocimiento, control territorial y apoyo de fuego tanto en entornos urbanos como rurales".

Los vehículos entregados por EE.UU. a el Ejército irán a zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: Suministrada a Semana.

El general Royer indicó que: “el despliegue de estos vehículos se prioriza en zonas estratégicas y de alta complejidad operacional, entre ellas el Catatumbo (Norte de Santander), Arauca, Cauca y sur del Valle del Cauca, Nariño —especialmente Tumaco y la zona de cordillera—, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, territorios donde su blindaje, movilidad y capacidad de respuesta resultan determinantes para garantizar la presencia institucional y la seguridad de la población".