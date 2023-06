Exclusivo: SEMANA revela detalles del parte médico de los hermanitos rescatados en la selva, “disminuyó la ansiedad y el miedo”, dice el reporte

Los cuatro hermanitos, tres niñas y un niño que estuvieron 40 días a la deriva en la selva, siguen siendo monitoreados en tiempo real por un equipo de especialistas pediátrico del Hospital Militar, donde se encuentran internados desde horas de la madrugada del pasado sábado luego de su llegada a la capital del país tras ser rescatados entre la zona selvática de Guaviare y Caquetá.

Fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a SEMANA que los menores de edad se encuentran evolucionando de manera favorable y sin mayores novedades, e indicaron que los niños permanecen en buenas condiciones generales, se encuentran muy tranquilos y disminuyeron los niveles de ansiedad y miedo con los que llegaron.

Los menores se encuentran cada uno en una habitación separada, guardando su privacidad y buscando que logren recuperarse anímicamente y de salud lo más pronto posible. Fuentes de las Fuerzas Militares y del personal médico aseguraron que los niños gozan de buen estado de ánimo y han sorprendido al personal que los atiende por su rápida adaptación el ambiente en el que se encuentran en este momento.

Hermanos Mucutuy en medio de su recuperación en Bogotá. - Foto: Suministrada a Semana

“Han disminuido los niveles de ansiedad con los que llegaron”, indicaron las fuentes. Sobre un posible cuadro de fiebre en alguno de los niños, explicaron que al bajarse los niveles líquidos es posible que se presente un aumento de temperatura, pero que no significa que su situación de salud se vea comprometida. “Ellos están muy bien en este momento”, agregó una fuente médica del hospital.

De igual manera, indicaron que por el momento se encuentran aislados y bajo control permanente sobre las personas que pueden ingresar a visitarlos. Explicaron que lo que se busca es evitar que por sus bajas defensas se pueden ver impactados por alguien que pueda transmitirles alguna bacteria y que por ello se están haciendo filtros para determinar quiénes pueden ingresar a visitarlos.

Sobre temas delicados como el fallecimiento de la mamá de los niños en el accidente aéreo, Magdalena Mucutuy, las fuentes médicas indicaron que por el momento esperan a que los niños expresen su dolor como consideren y que el personal médico y psicologico están siendo muy prudentes y están llegando hasta donde los niños lo permitan.

“Estamos dejando que ellos jueguen, se rían, caminen y se adapten a este entorno que es muy diferente al que ellos están acostumbrados”, dijo uno de los médicos que tiene acceso a la estrategia que se diseñó para atender a los hermanitos sobrevivientes.

Una linterna, una caja musical y un toldillo: lo que llevaban los niños rescatados en la selva, y que les sirvió de supervivencia durante 40 días

No paran los detalles sobre el audaz modo de supervivencia al que acudieron los cuatro hermanitos Mucutuy en la selva del Guaviare y Caquetá, y que fue liderado por la Lesly, la mayor de todos. Luego del accidente, los niños emprendieron camino. Tomaron un maletín y allí metieron lo que consideraron más esencial y que les serviría para mantenerse con vida.

Según Henry Guerrero, uno de los indígenas que participó en el operativo de búsqueda y que llegó al punto donde se encontraban los menores cuando fueron rescatados, en el sitio ubicaron también un maletín en donde los niños llevaban una linterna, un toldillo, unas toallas, una cajita musical y un envase de gaseosa que les servía para almacenar agua de las quebradas por donde pasaban.

Henry Guerrero, indígena que tuvo contacto con los menores de edad cuando fueron encontrado en la selva. - Foto: SEMANA

“La mayor fue la que dirigió todo, ella es muy inteligente”, dijo Guerrero, quien llegó al Hospital Militar para conocer el estado de salud de los niños a quienes había ayudado a buscar en medio de la tupida selva.

Dijo que él y otro grupo importante de indígenas estuvieron internados en la selva durante más de 40 días buscando a los menores y siguiendo cada pista que les daba. Incluso, dijo que la niña les contó cuando la encontraron que el perro ‘Wilson’ había estado con ellos jugando.

“Cuando los encontramos el niño era el más débil, nos contaron que llevaban cuatro días allí en ese mismo punto esperando a ser rescatados, estaban muy desnutridos, pero valoramos que nunca perdieron el conocimiento”, dijo Guerrero.

Estremecedor: mamá de niños perdidos en la selva estuvo viva cuatro días. “Váyanse, que su papá los va a rescatar”, según Manuel Ranoque

“La mamá estuvo cuatro días viva. Entonces, antes de morir, les dice: váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá”, dijo Manuel Ranoque, papá de los cuatro niños sobrevivientes y que fueron encontrados por los militares.

“No es tan fácil preguntarles, porque los niños llevan 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien”, señaló.

Sobre haber encontrado a sus hijos con vida dijo: “Esto es un milagro de Dios. Para nosotros, esta es una prueba que me está haciendo Dios que tanta fe (tengo) en él y yo lo he demostrado con mis propias palabras”.

“Ellos mismos darán sus declaraciones. Ella (Lesly) lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva, entonces antes de morir les dice, tal vez: váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y su amor de papá”, señaló Ranoque.

Hermanos Mucutuy en medio de su recuperación en Bogotá. - Foto: Suministrada a Semana

Así mismo, el papá de los niños se refirió a cómo el presidente Petro está presentando el caso de sus hijos. “Estoy totalmente en desacuerdo con eso. ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objetos de burla?, si yo que soy el papá, no estoy haciendo eso para que otras personas estén totalmente bien aquí comiendo y durmiendo bien, se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, los riegan en las redes sociales. Eso es injusto y espero que Dios los perdone”.

Lesly, Soleiny, Tien y Cristin no solamente son unos menores sobrevivientes de un accidente aéreo, son unos guerreros de la vida que se estaban escapando de la incesante violencia del país. La guerra los obligó a dejar su adorada tierra y, en condición de desplazados, ese camino casi los lleva a la muerte.

Encontrar a los cuatro menores de edad desaparecidos en las selvas del Caquetá era una misión imposible, por eso mismo la misión militar se denominó “Esperanza”, por la remota posibilidad de encontrarlos con vida. Un anhelo que parecía esfumarse con el pasar de cada uno de los cuarenta días que duró la búsqueda.

El presidente Gustavo Petro saludó en el Hospital Militar a los familiares de los cuatro niños indígenas rescatados. - Foto: Presidencia de la República

Pero la consigna de las Fuerzas Militares era una sola: traer de regreso y con vida a Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y a la bebé de 12 meses, Cristin Neriman Ranoque Mucutuy.

Los cuatro menores de edad y su mamá, Magdalena Mucutuy Valencia (fallecida en el accidente), hacen parte de la comunidad indígena Muinane, de Puerto Sábalo, población que se encuentra escondida en el sur del país, en medio de la manigua, entre los departamentos de Amazonas y Caquetá, por donde cruza el río Cahuinarí y adonde solo se puede llegar por los serpenteantes ríos o por aire.

Estas comunidades indígenas han sido, a lo largo del tiempo, víctimas de la violencia. Hasta esos remotos territorios solo llegan los ilegales, bien sea para tumbar la selva y reemplazarla por los cultivos de uso ilícito, o deforestándola para correr la frontera agrícola. Por eso las comunidades han sufrido desplazamientos o han sido prácticamente exterminadas por actores criminales.

Su supervivencia es originaria de la caza, la pesca y la recolección de alimentos en la selva, tradiciones que les enseñan desde tempranas edades y que fueron muy bien emprendidas por los niños Mucutuy, quienes lograron sobrevivir en la espesa jungla bajo condiciones que nadie hubiera soportado por 40 días.

Hoy muchos se preguntan: ¿qué hacían los Mucutuy a bordo de una avioneta, si su entorno natural es la selva?

El general Rincón, vocero médico de las Fuerzas Militares, entregó a revista SEMANA el parte de la primera valoración a los niños indígenas rescatados tras 40 días perdidos en la selva. - Foto: Revista Semana

Manuel Ronoque, papá de los niños, y quien es gobernador de la comunidad de Puerto Sábalo, Los Monos, del pueblo Uitoto, indicó que tuvo que abandonar su comunidad y huir a raíz de unas amenazas contra su vida y la de su familia por parte de grupos ilegales armados.

Por eso decidió emprender el viaje. Su idea era ubicarse y luego enviar por su familia. Un mes antes del accidente, Ranoque se fue con la promesa de volverse a unir con sus seres amados. Pasando trabajos y necesidades logró su propósito, un sitio temporal para establecerse con su familia y por eso les pidió que subieran, el pasado primero de mayo, a la avioneta que luego se accidentó, sin saber que vendría la tragedia y el milagro.

La aeronave despegó desde la región de Araracuara y tenía como destino San José del Guaviare, en donde Ranoque tenía planeado recibirlos para luego emprender camino hacia Villavicencio, o llegar a la capital del país a buscar ayuda gubernamental.