Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

Pese a las críticas que desató el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, se han conocido algunos respaldos a sus explosivas declaraciones.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, fue uno de los del círculo cercano de Petro que salió en defensa de las palabras que dijo el mandatario ante la ONU.

“La gran prensa y la mayoría de los opinadores políticos de la derecha, y algunos que se reclaman de la centroizquierda también, han dedicado gritos y párrafos para criticar injustamente el valeroso discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU”, criticó el dirigente sindical.

Además, se despachó contra quienes critican las declaraciones de Petro, pero que no mencionan el discurso que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ONU.

“Se han silenciado frente a la gravedad para los pueblos del mundo y el futuro de la especie humana que tiene el largo discurso del lunático presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mismo recinto”, dijo Arias.

Esta defensa se da luego de que Petro pidiera ante la ONU abrir un “proceso penal” contra su homólogo estadounidense Donald Trump, por dar “la orden” de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto “jóvenes pobres” y sin “armas para defenderse”, según el mandatario.

“Pocas veces en la historia de las Naciones Unidas se había utilizado su estrado para vociferar tantas estupideces juntas y amenazar al planeta si no se adapta sumisamente a las directrices y caprichos del nuevo emperador. Hubo tiempo para que Trump defendiera las más atrasadas posiciones frente a la autonomía y la soberanía de las naciones, las causas de la migración y las arbitrarias extradiciones de las metrópolis, los aranceles y el libre comercio, el genocidio en Gaza y los atropellos contra el pueblo palestino, de dónde debía Europa importar el gas y el petróleo, la fracasada lucha contra las drogas y el narcotráfico, y hasta en su ignorancia, se atrevió a afirmar que “el cambio climático y el calentamiento global no existen y son inventos erróneos de personas estúpidas”, agregó el dirigente sindical.