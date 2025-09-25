Suscribirse

Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

El dirigente sindical se despachó contra quienes critican las declaraciones de Petro, pero que no mencionan el discurso de Trump.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 10:45 p. m.
Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias; presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: Semana

Pese a las críticas que desató el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, se han conocido algunos respaldos a sus explosivas declaraciones.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, fue uno de los del círculo cercano de Petro que salió en defensa de las palabras que dijo el mandatario ante la ONU.

Contexto: Estados Unidos se pronuncia tras discurso de Petro en la Asamblea de la ONU: “Seguiremos usando nuestra fuerza”

“La gran prensa y la mayoría de los opinadores políticos de la derecha, y algunos que se reclaman de la centroizquierda también, han dedicado gritos y párrafos para criticar injustamente el valeroso discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU”, criticó el dirigente sindical.

Además, se despachó contra quienes critican las declaraciones de Petro, pero que no mencionan el discurso que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ONU.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en la ONU. | Foto: AP

Se han silenciado frente a la gravedad para los pueblos del mundo y el futuro de la especie humana que tiene el largo discurso del lunático presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mismo recinto”, dijo Arias.

Esta defensa se da luego de que Petro pidiera ante la ONU abrir un “proceso penal” contra su homólogo estadounidense Donald Trump, por dar “la orden” de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto “jóvenes pobres” y sin “armas para defenderse”, según el mandatario.

“Pocas veces en la historia de las Naciones Unidas se había utilizado su estrado para vociferar tantas estupideces juntas y amenazar al planeta si no se adapta sumisamente a las directrices y caprichos del nuevo emperador. Hubo tiempo para que Trump defendiera las más atrasadas posiciones frente a la autonomía y la soberanía de las naciones, las causas de la migración y las arbitrarias extradiciones de las metrópolis, los aranceles y el libre comercio, el genocidio en Gaza y los atropellos contra el pueblo palestino, de dónde debía Europa importar el gas y el petróleo, la fracasada lucha contra las drogas y el narcotráfico, y hasta en su ignorancia, se atrevió a afirmar que “el cambio climático y el calentamiento global no existen y son inventos erróneos de personas estúpidas”, agregó el dirigente sindical.

Por último, el presidente de la CUT envió un contundente al mandatario estadounidense: “A esta ofensiva mundial de la ultraderecha, la mayoría de los pueblos y sus gobiernos debían responder con su unidad y la defensa de sus intereses para no lamentar más tarde, como en los tiempos de Hitler, de no haber hecho nada para contener al bárbaro.

