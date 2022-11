Fabiola Rubiano, la mujer que emitió comentarios racistas contra Francia Márquez, se enfermó y no se presentó a la audiencia

Este viernes, el proceso contra Fabiola Rubiano, la mujer que emitió comentarios racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, sufrió un traspié. En la diligencia que estaba programada se le iba a notificar formalmente del escrito de acusación en su contra, lo que representa un llamado a juicio directo.

Sin embargo, horas antes, el abogado de Rubiano le notificó a la Fiscalía General que su cliente estaba enferma y no se podía presentar a la diligencia. Debido a esto, se tuvo que realizar una reprogramación de la audiencia en la cual, se le presentará el documento en el que se le vincula al proceso penal por los actos de discriminación y hostigamiento contra Márquez.

En este caso, el proceso avanzó después que la vicepresidenta no aceptara conciliar con la mujer por considerar que esto no motivaba a que este tipo de hechos discriminatorios y racistas se presentaran nuevamente.

“En este caso yo ya no voy a ser una conciliación, porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, afirmó en entrevista con el canal público RTVC.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General revelaron que en contra de Rubiano se adelantará un procedimiento abreviado, por lo que enfrentará un juicio por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado. En otras palabras, irá directamente a juicio.

Los actos de discriminación, a criterio de la Fiscalía, ocurrieron el pasado 26 de septiembre en el marco de una jornada de protestas en Bogotá y en medio de la cual la señora Fabiola hizo los comentarios racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Como hable con la vicepresidenta Francia Márquez, no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”, dijo el fiscal Barbosa al informar las razones de por qué citar a imputación de cargos a la señora Fabiola.

Las declaraciones racistas de la señora Fabiola quedaron en un video publicado en redes sociales, que se hizo viral rápidamente, al punto de que la Policía ofreció una recompensa para lograr su identificación. La mujer no se imaginó el impacto de las declaraciones y que ahora se le convirtieron en un complejo lío judicial.

Vicepresidenta Francia Márquez

Al advertir que la señora Fabiola sería objeto de imputación de cargos, la Fiscalía fue contundente al señalar que los actos de discriminación no se permitirán, no solo por tratarse de la vicepresidenta Francia Márquez como víctima, sino por considerar que claramente es un acto reprochable en cualquier esfera social.

“Fue radicada solicitud de audiencia de imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como presunta responsable de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado, de los que fue víctima la Vicepresidente de la República, Francia Elena Márquez Mina”, dijo la Fiscalía tras anunciar el llamado a imputación de cargos.

“Los hechos investigados ocurrieron en Bogotá. La indiciada habría entregado declaraciones a un medio de comunicación en contra de la dignidad de la Vicepresidente, las cuales fueron publicadas en un video subido a redes sociales el pasado 26 de septiembre”, advirtió el ente acusador.

Por el momento, Fabiola Rubiano no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento frente a esta vinculación al proceso penal.