“No voy a hacer una conciliación”: Francia Márquez descarta arreglo con mujer que hizo comentarios racistas en su contra

Francia Márquez se refirió a los comentarios racistas que hizo una mujer en su contra en medio de la marcha del pasado 26 de septiembre. Según dijo, esta vez no conciliará porque considera que esos arreglos han llevado a que se sigan presentando estos episodios lamentables.

“En este caso yo ya no voy a ser una conciliación, porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, afirmó en entrevista con el canal público RTVC.

#ExclusivoRTVCNoticias 🚨 En conversación con la vicepresidenta @FranciaMarquezM aseguró que ya no hará más conciliaciones por racismo.



📺 https://t.co/5OQWNdgg9p pic.twitter.com/VBqdZCWND2 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 5, 2022

La vicepresidenta Márquez agregó que pedirá a la Fiscalía, donde se adelanta la investigación contra Castro, que se haga una acusación formal. “Y que encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente juzgador, el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, proceda en impartir las sanciones que la ley establece”, pidió Márquez sobre este caso.

El pasado 29 de septiembre la Fiscalía radicó una solicitud de imputación de cargos contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, quien inicialmente había dicho llamarse Esperanza Castro, la mujer que hizo los comentarios racistas en contra de la vicepresidenta en medio de la marcha en contra del Gobierno.

Según explicó el fiscal general Francisco Barbosa, Rubiano está siendo investigada por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado contra la vicepresidenta Márquez.

“Como le dije a la señora vicepresidenta hace unos días, no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”, afirmó el fiscal Barbosa.

El fiscal general dijo que este es un caso emblemático que le envía un mensaje al país en el que no será permitida ninguna conducta delictiva con relación a hechos racistas o en contra de las comunidades representativas del país.

En las últimas horas se conoció la fecha en la que se le imputarán cargos a Rubiano por sus comentarios en contra de Márquez. Será el próximo 25 de noviembre a las 2 de la tarde, cuando está programada la audiencia en su contra.

Luego de las polémicas declaraciones tras las manifestaciones en varias partes del país en contra del Gobierno, la vicepresidenta se refirió a los comentarios racistas en su contra por parte de Rubiano. “El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia… Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización. Donde hay racismo no hay paz”, aseguró Márquez.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también la respaldó. “Este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, aseguró Petro luego de la polémica.

Desde todos los sectores cuestionaron los comentarios de Rubiano y respaldaron a la vicepresidenta Márquez, incluso desde la derecha y quienes participaron de la marcha en contra del Gobierno. Dijeron que esos comentarios no los representan y que a pesar de las diferencias políticas y de planteamiento que pueda haber con el Gobierno piden respeto por las etnias y el color de piel.

No es la primera vez que Márquez sufre de este tipo de ataques. Previamente, la cantante de tecnocarrillera, Marbelle, la había increpado con comentarios similares en medio de la campaña, sin embargo, en esa ocasión Márquez respondió con “abrazos ancestrales” y con anécdotas en las que decía que la admiraba como cantante.

Asimismo, el senador Gustavo Bolívar, cercano a Márquez, quiso defenderla pero terminó revictimizándola con una imagen que fue cuestionada desde todos los sectores y que posteriormente tuvo que eliminar.