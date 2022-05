“Fajardo me dijo sí a una unión, pero tres horas después cambió de opinión”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo tenían casi lista una posible alianza de cara a la primera vuelta presidencial, pero el matemático antioqueño cerró la puerta al menos por ahora a una posible unión. ¿Por qué? El candidato presidencial santandereano respondió en SEMANA.

SEMANA: Sergio Fajardo dijo este lunes que no había acuerdo con usted. ¿Qué pasó?

RODOLFO HERNÁNDEZ (R. H.): mañana miércoles se cumplen tres semanas de que el doctor Sergio Fajardo me llamara y me invitara a su apartamento en Bogotá para que tomáramos café a las 10:00 a. m. Yo, como siempre cumplido, estuve a esa hora hablando con él y planteó buscar un mecanismo para ver si podíamos darnos apoyos mutuos porque yo no puedo hacer alianza ni coalición. Nada que no sea apoyo porque yo me inscribí independiente y no me permiten hacer alianzas ni coaliciones. Yo lo que ofrezco son apoyos o los recibo. Quedamos de que íbamos a esperar la siguiente encuesta, fuera la que fuera, que no estuviera influenciada ni por la campaña de él ni por la mía, ni fuera paga por él, ni paga por mí. Y el viernes pasado salió la encuesta de Invamer y dio un resultado en el que yo saco un poco más de porcentaje que él.

SEMANA: ¿y qué ocurrió?

R. H.: a la luz de esa conversación, Sergio Fajardo me llamó el viernes pasado y me dijo que ya para qué más encuestas y más reuniones, que él entendía que con esa ventaja que había dado esa encuesta, que él reconocía y que yo llamara a mis asesores de comunicaciones, que solo es uno (Ángel Becassino), para que hablara con algunos miembros de la campaña de él y así lo hizo. Hablaron, pero el mismo viernes teníamos una reunión en la universidad de Los Andes y ese día el doctor Fajardo me dijo que parecía que la encuesta de Invamer tenía inconsistencias y, por lo tanto, él la consideraba inválida y que tocaba hacer otra, pero tres horas antes me había llamado a decir que sí aceptaba el resultado.

SEMANA: ¿qué cree que pasó con Fajardo? ¿Por qué cambió de opinión en tres horas?

R. H.: lo que entiendo, con toda la consideración del doctor Fajardo, es que él forma parte de una coalición y esa coalición tiene seis miembros más, y para poder actuar le tocaba contarles a esas seis o siete personas que tiene y que forman parte de la coalición. Y eso está bien, seguramente esas personas que son parte de la coalición de la Centro Esperanza le dijeron que no, esa es una suposición mía. Yo lo que veo es que él tiene que pedir permiso y está bien que así sea porque son las reglas del juego. Yo no tengo que pedir permiso porque ese me lo da el pueblo. No le guardo rencor, no le pedí nada diferente, le dije: sigamos, yo sigo independiente y él con su coalición y si en algún momento estoy por debajo de él en las encuestas, en seguida lo apoyo. Y si él no me puede apoyar a mí no guardo rencor, no le meto basura a mis sentimientos. Sigo como si nada. Yo sigo teniendo la mejor imagen de Sergio Fajardo.

SEMANA: en la campaña de Sergio Fajardo hubo molestia porque lo que se habló con usted es que se contrataría una encuesta y usted se adelantó al triunfo con el sondeo de Invamer. Eso no gustó. ¿Es real?

R. H.: lo que no les gustó fue el resultado y siempre habrá una excusa para invalidar los resultados, que ahí están porque no me los inventé, ni sé quién es Invamer, sé que es una firma seria. Y si no lo es, impúgnela.

SEMANA: por lo que usted dice, Fajardo sí le reconoció que quería unirse a usted con los resultados de Invamer

R. H.: él me llamó a las 6:00 a. m. del viernes y a las 9:00 me dijo que no. Él me dijo a las 6:00 que para qué más encuestas y tres horas más tarde que no.

SEMANA: ¿le faltó palabra a Fajardo?

R. H.: No digo que faltó, simplemente en la consulta que él tenía que hacer seguro hubo reparos que eran insalvables. Lo que pienso es que si no hubo unanimidad o mayorías, entonces no se pudo.

SEMANA: ¿usted cree que esa foto de Fajardo y Hernández unidos antes de la primera vuelta se verá? Se lo pregunto porque no hay tiempo y en menos de 30 días son las elecciones.

R. H.: eso toca preguntarlo a la ciudadanía.

SEMANA: Ingrid Betancourt ha dicho que estaría dispuesta a renunciar a su aspiración presidencial si ustedes se unen. ¿Qué opina?

R. H.: todo lo que sean apoyos a un propósito de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad que es nuestra oferta política para los colombianos, bienvenidos.

SEMANA: ¿usted ha hablado con Ingrid Betancourt? Yo la veo con ganas de unirse…

R. H.: sí, el hecho de que hablemos no quiere decir que la campaña de la coalición Centro Esperanza acepte una unión. Lo que estoy viendo es que la coalición Centro Esperanza acepta siempre y cuando ganen, pero los resultados no me los inventé yo, como que yo soy de peor familia, yo les huelo a feo, no solamente a ellos; les cae pesado que yo tenga la posibilidad de representar a los colombianos.

SEMANA: por último, ¿usted no descarta nuevos diálogos con Fajardo?

R. H.: no cierro ninguna puerta. Simplemente esperemos qué pasará en las próximas encuestas. Con una que yo pierda le doy el apoyo al doctor Fajardo con el mayor gusto y entusiasmo.