Fajardo se despachó contra la coalición de la Centro Esperanza: “es una experiencia muy traumática”

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, quien hizo parte de la Coalición de la Centro Esperanza y ganó la consulta inter partidista del 13 de marzo, ofreció una entrevista al diario El País de España y en ella se despachó en contra de su coalición e incluso tildó de pésima la experiencia con la también excandidata Ingrid Betancourt.

Al ser preguntado del por qué al llamado centro político le fue tan mal en estas elecciones, Fajardo aseguró que lo ocurrido con la Centro Esperanza fue lamentable.

“Lo hicimos muy mal en el marco de la coalición. Es una experiencia muy traumática para mí. Yo le dediqué dos años y medio de la vida a tratar de luchar por esa coalición, y no fuimos capaces de consolidarla, de hacerla seria, de ocupar el espacio que yo creo que ocupamos en Colombia. Eso es lamentable”, dijo Fajardo.

El excandidato presidencial señaló, además: “Hago parte de ese grupo en el que no fuimos capaces de consolidar una verdadera propuesta de centro. Lo que ocurrió adentro de la coalición fue muy lamentable”.

De igual modo, Fajardo aseveró que la Centro Esperanza perdió la bandera de la anticorrupción y todas las demás las banderas por las que luchaban.

“Las confrontaciones internas dentro de la Coalición Centro Esperanza no permitieron construir un verdadero proyecto. Perdimos esa bandera, y prácticamente todas las banderas”, precisó.

Ahora, frente a su relación con el exministro de Salud y exrector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, quien también hizo parte de la coalición, Fajardo afirmó: “Prefiero no hablar de Alejandro Gaviria después de lo que vi y conocí”.

De otro lado, a Fajardo le preguntaron si volvería a estar en una coalición con Ingrid Betancourt, a lo que el excandidato presidencial señaló: “La experiencia fue pésima”, dijo. Y subrayó que “yo no la repetiría”.

Votará en blanco

En los últimos días, Sergio Fajardo dio a conocer de manera pública la decisión que tomó para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el domingo 19 de junio en todo el país. Votará en blanco.

El exalcalde de Medellín, por medio de un documento que publicó en su perfil oficial de Twitter, reveló las razones por las cuales ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández merecen su voto para ocupar la Casa de Nariño. “En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio”, se lee en el mensaje acompañado con un texto de tres páginas.

“Mi voto en blanco es en consecuencia una posición política, crítica e independiente que en el marco de la democracia y desde una posición minoritaria reclama el valor de unos principios básico y destaca la importancia de la decencia”, indicó Fajardo.

Pues bien, luego de anunciar su voto en blanco, en la entrevista con El País, Fajardo volvió a defender su posición de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Desde el momento en que voté en blanco en el 2018 he estado sujeto a todo tipo de ataques, de agresiones, en términos políticos. Todo esto me ha servido para cambiar, para entender mejor, para transformarme yo. Hice una reflexión acerca de lo que había significado, por qué votar en blanco tuvo ese impacto. Y hoy, después de cuatro años de vivir todo lo que he vivido, de pensarlo, vuelvo y voto en blanco”, explicó en un principio.

Posteriormente, Fajardo señaló que “después de pasar por la campaña, después de la experiencia de la coalición, después de todo eso, creo todavía, con profunda convicción, que hay que luchar por una forma de hacer política que es distinta a la de Gustavo Petro y a la de Rodolfo Hernández”.

En ese orden de ideas, el excandidato presidencial fue tajante al puntualizar que “con el voto en blanco estoy tomando una decisión política, reivindicando una forma de la política, minoritaria hoy, sin duda alguna. No es indiferencia, es una posición crítica”.