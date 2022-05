Fajardo se quejó ante la OEA de que supuestamente no hubo garantías electorales en Colombia

El candidato Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, recibió en el país la visita de delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hablar sobre el tema electoral.

Según el candidato, les informó a los funcionarios de la OEA que presuntamente el Gobierno nacional no dio garantías electorales en esta campaña, y que desde el sector que representa, hay desconfianza con el papel del registrador Alexander Vega.

“Recibimos la visita de la Misión Electoral de la OEA en Colombia y señalamos que este gobierno no dio garantías durante la campaña. Al mismo tiempo, elevamos nuestra preocupación sobre la desconfianza de la ciudadanía en las recientes actuaciones del Registrador”, dijo.

El encuentro fue entre el candidato y jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA en Colombia, Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Según el organismo internacional, la cita tenía el propósito de escuchar las impresiones del candidato frente a lo que ha ocurrido en el proceso electoral.

Y es que la Misión Electoral de la OEA ha adelantado en Colombia varias gestiones en medio del proceso democrático que se llevará a cabo en el país el próximo domingo. Además de la reunión en mención, este organismo ha programado más citas, con diferentes personajes del país, para hablar precisamente del mismo tema.

La OEA está integrada por 88 especialistas y observadores de 29 nacionalidades. Además, tiene presencia en 25, de los 32 departamentos del país y en la capital.

En medio de la contienda electoral, Loizaga ha designado coordinadores regionales con los que han hecho y harán seguimiento a las elecciones.

Como detalle, cabe recordar que la excanciller, María Ángela Holguín, fue integrada en marzo de este año en un grupo de alto nivel para promover las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) para la participación política de las mujeres.

En el caso del candidato, su campaña no pasa por el mejor momento. El exalcalde de Medellín cada vez marca menos en las encuestas. Según la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), para SEMANA, publicada el pasado 19 de mayo, el candidato de la Centro Esperanza marcó un 4 % en intención de voto.

La cifra preocupa no solo porque su paso a la segunda vuelta sea complicado, sino porque según la legislación colombiana podría perder la reposición de votos, es decir, el dinero que hasta ahora ha invertido en su campaña, que hasta ahora serían más de 6.000 millones de pesos.

A eso se le suma que Fajardo cada vez se está quedando más solo. A pesar de que ganó en la consulta de la Centro Esperanza, esa coalición se fraccionó, al punto de que hoy nadie cumple los acuerdos que pactaron y firmaron en un cónclave. Muchas de las bases de los líderes han preferido irse a otras campañas.

Así ha sucedido con líderes de la Alianza Verde, que terminaron en el partido de Gustavo Petro y, otros que han preferido respaldar al ingeniero Rodolfo Hernández, de cara a la primera vuelta presidencial.

En medio del debate definitivo de SEMANA y El Tiempo del pasado lunes, el candidato reconoció que “no inspira nada”, al referirse a que nunca ha recibido amenazas en su contra.

“Yo no inspiro nada, no soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pacto con los corruptos y vamos a llegar a gobernar una Colombia de una manera muy distinta”, comentó Fajardo.

Aunque los líderes de la Centro Esperanza han dicho que se mantienen con él hasta el final, algunos ya han dado ideas de qué pasaría si Fajardo no logra el paso a la segunda vuelta. Por ejemplo, Alejandro Gaviria se decantó por Petro, mientras que Amaya dijo que apoyaría a Rodolfo Hernández.