Familia bogotana sufrió tragedia cuando viajaba a Boyacá para Navidad: borracho los estrelló de frente y mató a una persona

Una familia bogotana no está viviendo las mejores fiestas de fin de año después de que uno de sus integrantes muriera en un accidente de tránsito que, al parecer, fue provocado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol.

La víctima fatal de este hecho fue Víctor Manuel Niño, de 59 años, mientras que su esposa, hija y nieto sufrieron algunas lesiones.

Así quedó el sitio en el que se registró el terrible siniestro vial. Foto: Noticias RCN

El pasado 20 de diciembre, la familia salió desde su casa en Bogotá rumbo a Boyacá, allí iban a pasar la Navidad y demás festividades de fin de año. Ese día, todo transcurría con normalidad y todo era felicidad absoluta.

Sin embargo, las cosas cambiaron hacia las 7:00 de la noche, cuando se desplazaban por la vía hacia Duitama. En un punto, otro carro invadió el carril y terminó impactando de frente contra el vehículo en el que viajaban.

“Invadió el carril a alta velocidad y chocó de frente hacia la parte izquierda, la del conductor”, contó Karen Viviana Niño, hija de la víctima, en diálogo con Noticias RCN.

El desenlace fue fatal para Víctor Manuel Niño: lastimosamente, murió producto del terrible siniestro vial.

Este es el sujeto que manejó bajo los efectos del alcohol y provocó el triste desenlace. Foto: Noticias RCN

En el automotor que cometió la imprudencia y desencadenó el accidente iba manejando un sujeto identificado como Óscar Javier Cuadros. En un principio, intentó huir poco después de lo ocurrido, pero algunos testigos lo evitaron.

Hasta el sitio llegaron las autoridades y los organismos de emergencia, pero ya era muy tarde porque el padre de familia no resistió el impacto. Por su parte, la Policía le practicó la prueba de alcoholemia a Cuadros y esta dio positivo.

Este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes por los delitos de lesiones personales y homicidio. Además, un juez lo envió a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

La víctima fue velada y despedida el pasado miércoles, 24 de diciembre, lo que tenía que ser un día de alegría para la familia, se convirtió en uno de los más dolorosos para toda su vida.

La hija de Víctor Manuel le hizo un llamado a la justicia para que el caso no quede en la impunidad y al responsable le caiga todo el peso de la ley por lo que hizo.

“Solo pido que a mi papá se le haga justicia, no es bueno saber que una familia así puede estar pasando la Navidad tranquilamente cuando a nosotros nos la destruyó para siempre”, dijo entre lágrimas.