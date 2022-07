“Felicítenme, ya aprendí a no madrear… no valen la pena”: Gustavo Bolívar

El congresista Gustavo Bolívar, quien ha estado bastante activo en su cuenta en Twitter, ahora respondió a un trino de una cuenta llamada Maria Fernanda Cabal Fans!, desde la cual indicaron: “¡Al parecer @GustavoBolivar debe llevar viviendo sabroso mucho tiempo con ese incremento de patrimonio!”.

Obvio que voy a incrementar mi patrimonio y mucho porque soy un escritor y empresario exitoso. Pero jamás como su familia a punta de Agro Ingreso Seguro y contratos con el Estado. Pueden esculcarme milimétricamente. Del Estado nunca he obtenido un solo peso. Ni lo obtendré. https://t.co/edN3aYW9Tc — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 19, 2022

Posteriormente, el senador del Pacto Histórico, quien ha sido tendencia en redes sociales por el madrazo que lanzó en contra del abogado especialista en Derecho Público y analista político Daniel Briceño, luego de que este cuestionara la declaración de renta de los periodos 2018 y 2020 del político, ahora se ‘enfrascó' en otra conversación en Twitter.

Tras el comentario nombrado anteriormente en la cuenta Maria Fernanda Cabal Fans!, Bolívar respondió: “Obvio que voy a incrementar mi patrimonio y mucho, porque soy un escritor y empresario exitoso. Pero jamás como su familia a punta de Agro Ingreso Seguro y contratos con el Estado. Pueden esculcarme milimétricamente. Del Estado nunca he obtenido un solo peso. Ni lo obtendré”.

Pasaron unos minutos y volvió a publicar otro trino, en el que pidió que lo felicitaran porque había aprendido “a no madrear”.

“Felicítenme, ya aprendí a no madrear. no valen la pena”, dijo puntualmente el senador en Twitter.

Felicítenme, ya aprendí a no madrear…. no valen la pena. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 19, 2022

No respondió por qué su patrimonio aumentó: abogado Daniel Briceño

Este domingo en la noche, el abogado Daniel Briceño cuestionó la declaración de renta que reveló el senador Gustavo Bolívar en la citada red social, correspondiente a los periodos 2018 y 2020.

“Senador Gustavo Bolívar, esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora, ¿podría explicarnos también por qué tiene 2 declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?”, le dijo este domingo el jurista a Gustavo Bolívar en Twitter.

No obstante, molesto con el abogado Daniel Briceño por haber cuestionado y puesto en duda sus declaraciones de renta, el senador Gustavo Bolívar lo llamó “hijo de pu... mentiroso” y le pidió que, si era el caso, fuera a la Fiscalía y lo denunciara.

“Hijo de pu... mentiroso. Vaya a la Fiscalía con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata, miserable, frustrado”, le dijo Bolívar al abogado en un trino este domingo en la noche, mensaje que luego eliminó y ofreció disculpas este lunes 18 de julio.

Con este mensaje se disculpó Gustavo Bolívar: “Borro el trino y ofrezco disculpas a uds. por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más que pescar seguidores a punta de calumnias. No permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado”.

Sin embargo, de nuevo por medio de su cuenta en Twitter, el abogado Briceño dijo este mismo lunes que el senador no se disculpó y que “lo peor, no explicó las razones por las que su patrimonio aumentó en más de 4.000 millones en dos años y mucho menos el porqué tiene dos declaraciones de renta publicadas para el 2018″.

Además, en otro trino, Briceño dijo que “esto apenas comienza”, no sin antes advertir que “aquí no sé correrán líneas éticas”.

Estos fueron los trinos borrados por el senador @GustavoBolivar. No se disculpó y lo peor no explicó las razones por las que su patrimonio aumentó en más de 4.000 millones en 2 años y mucho menos el porqué tiene 2 declaraciones de renta publicadas para el 2018. pic.twitter.com/jVysm6yh7t — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

“Esto apenas comienza, pero tranquilos aquí no sé correrán líneas éticas, aquí no se le echará la madre a nadie, aquí no nos metemos con la mamá o la familia. Un abrazo para todos los que me envían sus mensajes de solidaridad … y para los que no también”, dijo puntualmente el abogado.

Vale destacar que, antes de que el senador se despachara en contra del abogado, con dos imágenes de sus declaraciones de renta Bolívar había indicado que su patrimonio bruto correspondiente a 2018 fue de 8.907.320.000 millones de pesos, mientras que la de 2020 fue de 8.848.880 millones de pesos.

De hecho, en el mismo trino citó a la Dian, solicitándole certificar si las declaraciones de renta reveladas de 2018 y 2020 eran auténticas.

“Foto 1. Renta 2018 Patrimonio bruto 8.907.320.000 Foto 2. Renta 2020 Patrimonio Bruto 8.848.880 ¿Aumentó o disminuyó? Srs. @DIANColombia sírvanse certificar si estas declaraciones son auténticas. Gracias”, dijo el congresista en su trino.