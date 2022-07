“Mi voto es y será informado y transparente”: representante electa Martha Alfonso niega denuncia de Gustavo Bolívar

Luego de que el pasado domingo se conociera una columna de opinión escrita por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, en referencia al proceso de elección del nuevo contralor general de la República, en el que además de que denunciara la ocurrencia de un presunto hecho irregular referido a la invitación de una candidata a la Contraloría para una representante electa a reunirse, con todos los gastos pagos, en Bucaramanga, una de las mencionadas en la denuncia se pronunció para desmentir tal escenario.

La persona que se pronunció para desmentir a Bolívar es la actual representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico en el departamento de Tolima, Martha Alfonso, quien señaló la imprecisión en la denuncia hecha por su propio compañero de bancada, afirmando que “la señora Rangel jamás me ha llamado, no la conozco, no le conozco su voz, no tengo relación alguna con ella”, añadiendo que tampoco ha visitado la capital de Santander para sostener reunión alguna “con ella ni con nadie que esté promoviendo candidaturas a la Contraloría”.

En referencia a lo afirmado por Gustavo Bolívar, quien cuestionó que los candidatos a la Contraloría General de la República se estén comportando como “gamonales” en busca de votos para su elección, la representante electa afirmó, en diálogo con SEMANA, que ya se ha comunicado con el senador, para que este precise la información difundida, señalando que esta es falsa.

“La señora nunca me ha llamado, como afirma Bolívar. Ahora bien, son múltiples las invitaciones que un congresista recibe y es su ética y su criterio el que le orienta aceptar o no”, aclaró la futura congresista, quien tomará posesión el próximo 20 de julio.

En ese mismo sentido, Alfonso puntualizó que “yo no acepto invitaciones de gente que no conozco y con quienes no tengo relación”, refiriéndose a su vez a una de las primeras tareas que tendrá como representante a la Cámara, siendo esta la elección del nuevo contralor general de la República; cargo para el que recientemente se dio a conocer la lista de cinco hombres y cinco mujeres, quienes, basados en las calificaciones del examen de competencias, fueron candidatizados.

“Mi voto por cualquier decisión para el país, es y será informado y transparente”, sentenció la representante, conocida popularmente en su región como “la profe Martha”, quien desde ya anticipó que su elección no se verá viciada por “presiones ni influencias de nadie”.

La representante electa, quien confesó compartir algunos de los postulados y observaciones generales expresados por Bolívar en su columna “Órganos de Descontrol”, referidos a la necesidad de elegir una persona que fuese a cumplir cabalmente con su mandato, afirmó que escenarios como los descritos en su denuncia errónea por el senador del Pacto Histórico, incluso han comenzado a ser empleados por sus opositores políticos en Tolima, para atacarla, incluso antes de tomar posesión de su nuevo cargo.

Para la representante electa, es necesario que esa elección, la del nuevo contralor, cuente con la responsabilidad de las personas designadas para su tarea, más aún, si se tiene en cuenta que esa persona será la “encargada de la prevención de delitos fiscales en un país lleno de delitos fiscales”.

Bolívar, crítico del proceso de elección del nuevo contralor

De cara al proceso de elección del nuevo contralor, el senador Bolívar ha sido una de las voces más críticas frente al listado de personas que han resultado postuladas para el cargo, y aunque aplaudió el más reciente ajusta en pro de que los allí seleccionados respondieran a factores de meritocracia y paridad de género, ha seguido emitiendo fuertes críticas contra los candidatos, más aún, contra aquellos que venían desempeñándose ya como funcionarios del referido órgano de control, contra quienes afirmó, que su eventual elección, por su cercanía con el actual responsable de la Contraloría, sería “permitir que el actual contralor (...) siga haciendo el mandado a sus jefes políticos, ahora en cuerpo ajeno”.

Precisamente, la candidata contra la que emitió la denuncia en su columna de opinión, ahora desmentida por Alfonso, María Fernanda Rangel, es una de las personas que se consideran cercanas a Carlos Felipe Córdoba.

En su columna de opinión, Bolívar invitó a sus compañeros de legislatura a elegir a un buen contralor, afirmando que “si elegimos una hoja de vida limpia sin compromisos con los corruptos de este país, no solo empezamos a cumplir la promesa de cambio, sino que estamos empezando a construir la nueva Colombia”.

En el escrito, el senador describió que, históricamente, los partidos políticos han elegido a personas cercanas a sus colectividades para que, en el ejercicio de sus funciones, hagan oídos sordos y ojos ciegos a las irregularidades de quienes ayudaron a su elección, criticando a su vez que los órganos de control, con partidas presupuestales de cerca de nueve billones de pesos, y miles de empleados, no sean los responsables del desenmascaramiento de los grandes escándalos de corrupción en el país, sino que, por el contrario, dicha tarea hubiese comenzado a ser ejercida, con mayor efectividad por los medios de comunicación.