Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Los hechos se habrían presentado entre los años 2019 y 2022.

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 4:21 p. m.
José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS.
José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Semana

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a varios exmiembros de la Nueva EPS por su presunta participación en un entramado que habría alterado los estados financieros de esta entidad entre los años 2019 y 2022.

La decisión, que se tomó a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, fue en contra del expresidente José Fernando Cardona Uribe; el exvicepresidente administrativo y financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez.

El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos.
Nueva EPS Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En medio de la investigación que se llevó a cabo, se lograron identificar 3.419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales habrían sido ocultadas y dejaron de procesarse.

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Con todo esto, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.

