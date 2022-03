Fiscalía entrega reporte de elecciones en todo el país

Desde diferentes zonas del país hay reportes de diligencias, allanamientos e inspecciones judiciales por cuenta de investigaciones que se adelantan por hechos criminales relacionados con la jornada electoral. El fiscal Francisco Barbosa no entregó detalles de esas diligencias, pero advirtió que el ente acusador adelanta las investigaciones y, en ese orden de ideas, las actividades de policía judicial no se detienen, ni en elecciones.

El fiscal llegó al puesto de votación número uno y ejerció su derecho al voto, lo hizo mientras aseguró que desde la Fiscalía estarán atentos a los reportes que se conocen, de parte de la ciudadanía y otras autoridades para actuar de manera inmediata, adelantar las verificaciones y judicializar de ser necesario.

“Estar evaluando cada una de las circunstancias que se han venido dando, la Fiscalía no hace allanamientos o no actúa si no existen órdenes judiciales previas, si no existen acciones, además que responden a circunstancias que evidentemente tiene que ver con investigaciones. Entonces nosotros iremos respondiendo paulatinamente en el marco del puesto de mando unificado”, dijo el fiscal.

El jefe del ente acusador dijo que en todas las regiones del país hay un grupo itinerante de funcionarios que reciben y atienden las denuncias por hechos irregulares, todas esas denuncias se condensan en el Puesto de Mando Unificado que dispuso la Fiscalía para las primeras horas de esta jornada electoral en el búnker de la entidad. Justamente con el director de la Policía, el general Jorge Vargas, esperan entregar un primer balance de la jornada.

“Construimos un mapa de riesgo electoral sobre la base de la presencia de actores ilegales, fraude electoral, geografía criminal, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra líderes sociales y la base de datos URIEL del Ministerio del Interior”, señaló el Fiscal.

Francisco Barbosa aseguró que el reporte general es de tranquilidad en las regiones y el dispositivo de seguridad, conocido como el Plan Democracia, avanza con efectividad en los puntos de riesgo que fueron identificados por la fuerza pública, no solo de riesgo electoral, sino de afectación al orden público.

“Tendremos un Puesto de Mando Unificado para el día de las elecciones, en el cual voy a estar verificando con nuestros 35 directores seccionales y todos los directores nacionales, dándole vueltas al país, observando qué pasa en los territorios”, precisó el Fiscal Barbosa Delgado.

Hasta el momento se reporta un ataque armado que dejó dos militares muertos, de acuerdo con las versiones preliminares, además de personas capturadas en diferentes partes del país, ciudadanos que tienen inscrita su cédula pero también una orden de detención vigente. El reporte de capturas y diligencias judiciales, estará a cargo del fiscal y el director de la Policía.

Al final de la jornada electoral también se hará un balance con los resultados operativos de la fuerza pública y las diligencias que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Se espera que durante el día la votación transcurra con normalidad y con la afluencia de votantes que se ven en los puestos y cada ciudad, hasta el momento masiva y en orden.