Fueron a elevar cometas y los robaron: más de diez familias fueron víctimas de ladrones en Yumbo

Momentos de decepción y enojo vivieron al menos diez familias quienes habían dejado sus vehículos a un costado de la vía que conduce de Cali al municipio de Yumbo (Valle del Cauca), para dirigirse unos metros más adelante y elevar cometa.

Después de algunas horas, los ciudadanos fueron alertados sobre una situación irregular con sus automotores. Sin dudarlo, fueron a revisar y se encontraron con las ventanas de sus vehículos quebradas.

Las familias denunciaron a través de redes sociales que los delincuentes se llevaron las pertenencias que estaban dentro de los carros, asimismo, pantallas y otros accesorios. Lamentablemente, en el sitio no había servicio de seguridad, por lo que los dueños de lo ajeno aprovecharon para robar.

“Señores, mucho cuidado con los que están viniendo a elevar cometa. Robaron más de diez carros, aquí está la Policía revisando. No se confíen”, se le escucha decir a un hombre en un video que fue compartido en Twitter sobre el hecho ocurrido en la tarde del pasado lunes festivo 15 de agosto.

Fueron con sus hijos a elevar cometas a la autopitsa Cali -Yumbo y.....



(sector Jhonson) pic.twitter.com/ZM3ZtBSaw8 — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) August 16, 2022

Asimismo, los sistemas de alarma de varios vehículos que se encontraban en ese sector fueron vulnerados, de esa manera, los dueños de los carros tampoco tuvieron oportunidad de ser advertidos al momento del hurto.

Aunque las autoridades hicieron presencia en el lugar, no se han pronunciado al respecto. Tampoco hay indicios de quiénes serían los delincuentes que cometieron el acto.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar; ciudadanos manifestaron que la inseguridad en el Valle va en crecimiento. “Que rabia. Da tristeza que ya no se pueda salir en esta ciudad, está demasiado insegura, que horror”; “primero, la zona verde no es para parquear y segundo, uno no deja su carro parqueado solo y menos con las personas del trapito rojo porque ellos no le van a responder a uno por nada”; “ciudad sin ley, los ladrones haciendo lo que quieran. Familias tratándose de divertirse y el hampa reinando”, fueron algunos de los comentarios.

Violento robo

Las autoridades investigan el caso en el que empleados de un local comercial fueron intimidados con armas de fuego por dos delincuentes en el barrio Cristóbal Colón, al sur de Cali; para hurtar dinero de la caja y también algunas de sus pertenencias.

El hecho ocurrido el pasado lunes festivo 15 de agosto, aproximadamente a las 12:15 p. m. quedó registrado en un video grabado en una cámara de seguridad del local, ubicado en la calle 14 n.° 32 A-22, donde además se encontraban algunos clientes, quienes fueron retenidos en el lugar hasta culminar el robo.

Las imágenes dejan ver el momento en el que los ladrones, uno de ellos vestido con una camisa amarilla con azul, jean y una gorra blanca; y el otro, con una camisa blanca, jean y gorra azul, ambos portando tapabocas, ingresan al establecimiento comercial fingiendo adquirir algunos productos.

Luego se dirigen a la caja registradora, donde le pegan con la cacha de una de las armas a uno de los empleados, después traen a otra trabajadora apuntándole con el revólver para que abra la caja, asimismo les empiezan a quitar sus celulares y lo que tuvieran en el bolsillo. Finalmente, se ve como sacan todo el dinero de la caja y huyen del sitio.

Al respecto, el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que después de registrarse este lamentable hecho, unidades de inteligencia y policía judicial se desplazaron hasta el lugar para investigar el caso.

“Se logró determinar que estos sujetos se movilizaban en dos motocicletas. Dos de estos delincuentes ingresaron al sitio de comercio y dos más los esperaron en la parte externa. En estos momentos estamos recolectando videos de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de algunas personas que se encontraban en el lugar con el fin de poder dar con la ubicación, captura y judicialización de estos delincuentes”, señaló Quintero.