Fuertes lluvias en Cartagena causaron varios estragos en las calles de la Heroica

El pasado martes 10 de enero se registró el primer aguacero del año de Cartagena y trajo consigo estragos en los diferentes barrios de la ciudad.

En la zona norte se presentaron lluvias moderadas, sin embargo, al sur del Corralito de Piedra, una gran nube oscureció barrios como El Socorro, San Fernando y El Campestre, causando inundaciones en estos barrios.

La lluvia fue tan intensa que no se alcanzaba a ver los buses de Transcaribe en Patio Portal. - Foto: Autor anónimo

Además de las inundaciones, reportaron varios casos de vehículos atrapados por la corriente, debido a los altos niveles del agua. En el barrio San Fernando, un carro casi fue arrastrado por la corriente de un arroyo.

Asimismo, se conoció que en el barrio el Socorro, en inmediaciones a la biblioteca distrital Jorge Artel un furgón quedó varado en medio de la corriente.

Aunque durante la tarde fueron fuertes la precipitaciones, el reporte de los organismos de socorro indica que no hubo emergencia mayores en la ciudad.

Lluvias en Cartagena - Foto: Autor anónimo

“El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena reporta que no se ha recibido reporte de emergencias por lluvia. En este momento se encuentra una máquina en el canal del Campestre y no hubo ningún vehículo atrapado como aparece en un video que circula en redes que no es actual”, se lee en el reporte oficial de los Bomberos.

Igualmente, para este miércoles también se están presentando lluvias en diferentes barrios de la ciudad, no obstante, aún no se han reportado emergencias. Se recomienda a la comunidad realizar monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras en caso de que se requiera.

Líneas de emergencia

Ante cualquier emergencia llamar a:

Bomberos: 119

Crue: 125

Policía: 112

Cruz Roja: 132

Surtigas: 164

Defensa Civil: 144

Afinia: 115

Aguas de Cartagena: 116

El 2022 fue el año con más emergencias reportadas en Cartagena

El año que recién terminó, fue uno donde Cartagena se vio fuertemente golpeada por eventos climáticos, es por ello que, de acuerdo con el informe anual de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD,) se establecen más de dos mil emergencias reportadas.

Dicho informe se consolida luego de recibir los reportes recibidos por organismos de socorro (Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil) y los Comités Barriales de Emergencia (Combas), el cual dio como resultado un total de 2.394 emergencias.

Siendo el segundo semestre del año pasado el de más eventos de alto impacto, como árboles caídos, inundaciones y deslizamientos, debido a la intensa temporada de lluvias que se vivió entre agosto y noviembre.

Deslazamiento en Cartagena - Foto: Cortesía OAGRD Cartagena

La emergencia más común fue el llamado por abejas, cuyos casos más comunes suceden en la temporada seca entre los meses de diciembre y abril. En total, se presentaron 847 llamados por abejas en 2022.

La segunda emergencia más frecuente fueron los incendios de cobertura vegetal, que alcanzaron una incidencia de 388 casos.

Los organismos de socorro y la OAGRD atendieron durante 2022 un total de 141 emergencias por colapso de techos, paredes o estructuras en la ciudad. Asimismo, se presentaron 151 árboles caídos. Con la temporada de lluvias, llegaron las inundaciones y los deslizamientos. Entre agosto y septiembre se recibieron 100 reportes de inundaciones localizadas y 148 emergencias por deslizamiento.

Las lluvias dejaron árboles caídos e inundaciones en Cartagena. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Respecto a los incendios, durante el año hubo 253 incendios y/o conatos de incendios en viviendas y establecimientos comerciales, 141 en redes eléctricas y 92 en basureros satélites. También se quemaron 114 vehículos entre automóviles, motocicletas y motonaves marinas.

Finalmente, la OAGRD reportó 19 emergencias en ascensores, 30 emergencias por aceite en vías, 46 escapes de gas y 32 episodios de rescate en playas y accidentes de tránsito en los que se salvó la vida de 68 personas.