Fundación Solidaridad por Colombia inaugura aulas solares interactivas en Soacha y Medellín: beneficiarán a más de mil personas

La Fundación Solidaridad por Colombia inauguró dos aulas solares interactivas en los sectores Altos de Florida (Soacha, Cundinamarca) y Altos de la Torre (Comuna 8, Medellín). Según la entidad, las nuevas infraestructuras atenderán de forma directa a 215 niños y niñas entre cero y cinco años y alcanzarán de manera indirecta a más de 1.075 personas entre familias y miembros de la comunidad.

La apertura forma parte del portafolio de la organización en educación temprana y energía limpia. En Soacha, el aula se instaló en la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez.

Estas dos aulas fueron posibles gracias al apoyo de donantes internacionales. | Foto: Cortesía: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

En ambos casos, la fundación trabajó de la mano con las autoridades locales: secretarías de educación y organizaciones comunitarias, como las juntas de acción comunal.

En Soacha, la fundación describe el entorno como una zona de difícil acceso con carencias de servicios básicos. El aula levantada en la institución educativa Eduardo Santos cuenta con una estructura modular ecosostenible, paneles de PVC, sistema de energía solar fotovoltaica, carpintería metálica y mobiliario infantil.

Estas obras hacen parte de los proyectos de alto impacto de la Fundación. | Foto: Cortesía: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

La implementación incluyó, además, talleres pedagógicos dirigidos a docentes y cuidadores y un acuerdo con la Secretaría de Educación de Soacha para procurar la sostenibilidad del proyecto y la asignación de un docente permanente.

En Medellín, el aula en Altos de la Torre se construyó en coordinación con la junta de acción comunal y la Secretaría de Educación de Medellín. La fundación informó que el diseño modular y eficiente del espacio busca garantizar entornos seguros para la primera infancia y que el aula funcionará también como punto de encuentro comunitario.

La presidenta de la Fundación, María Carolina Hoyos Turbay, difundió una publicación en Instagram en la que relató las condiciones que enfrentan las familias de esos territorios —niños y niñas que deben caminar largos trayectos por pendientes y vías en mal estado— y celebró que ahora el aprendizaje pueda darse “cerca de casa, en espacios dignos y con energía limpia”.

En el pronunciamiento, Hoyos Turbay afirmó: “Invertir en la primera infancia es sembrar las bases de un país más juntos. Estas aulas son un símbolo de esperanza, un espacio donde cada niño podrá aprender, crecer y soñar”.

Los proyectos recibieron, según la fundación, apoyo de donantes internacionales vinculados al mercado financiero de Nueva York, entre los que menciona a Tiam Sykes, Edu Trades y la fundación Karmagawa.