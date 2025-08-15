Suscribirse

La Guajira

Golpe al Clan del Golfo en La Guajira: 13 capturados por el Gaula del Ejército

La Policía apoyó la operación.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de agosto de 2025, 6:02 p. m.
Capturados por el Gaula del Ejército en La Guajira.
Capturados por el Gaula del Ejército en La Guajira | Foto: Suministrada a SEMANA.

Un total de 13 personas fueron capturadas en el departamento de La Guajira en medio de una operación realizada por integrantes del Ejército Nacional, en apoyo de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados, según el Ejército, serían integrantes de la subestructura urbana José Morelo Peñate, del Clan del Golfo, entre ellos su cabecilla principal, alias Manolo, y alias Mateo, este último señalado de ser responsable de por lo menos ocho homicidios cometidos en el municipio de Riohacha.

De acuerdo con el reporte de las autoridades judiciales, el operativo dejó nueve capturas por orden judicial y tres en flagrancia, lo que representa un golpe significativo contra esta organización dedicada a delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron siete armas de fuego cortas, varias municiones, cinco teléfonos celulares, dos motocicletas y varias dosis de marihuana listas para su comercialización.

Capturados en operación contra el Clan del Golfo en La Guajira.
Capturados en operación contra el Clan del Golfo en La Guajira. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El mayor Héctor Fabio Millán García, comandante del Gaula Guajira de la Décima Brigada del Ejército Nacional, señaló que fueron varios meses de investigación judicial.

“Se venía haciendo un seguimiento hace aproximadamente seis meses minuciosamente, logrando identificar cada uno de estos miembros para poder dar con la estructura. Estas personas, presuntamente, son las señaladas de realizar asesinatos selectivos en el municipio de Riohacha, tráfico de sustancias alucinógenas, hurtos y, de igual forma, se les indican algunos otros delitos”, dijo el oficial.

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.
Deberán responder ante las autoridades por estos delitos. | Foto: Getty Images

Asimismo, indicó que los capturados venían amenazando a la población civil para que pagaran extorsiones, entre otros hechos irregulares.

“Estas personas venían amedrentando a la población, al municipio, generando zozobra, miedo, también generando el tema de la extorsión. Los invitamos a que sigan denunciando, a que sigan creyendo en las instituciones y que estas personas obviamente pasaran a buen recaudo de las autoridades competentes”, finalizó.

