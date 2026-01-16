Nación

Graves advertencias de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes: hay incertidumbre y riesgo financiero

La Procuraduría pidió anular el contrato que firmó la Cancillería y la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 3:01 p. m.
Advertencias de la Contraloría al tema de pasaportes
Advertencias de la Contraloría al tema de pasaportes Foto: Montaje El País: Getty/ Presidencia

La Contraloría General de la República hizo graves advertencias sobre el fracasado modelo de pasaportes que ha intentado durante todo su gobierno implementar el presidente Gustavo Petro.

En desarrollo...

