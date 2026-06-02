Más de 190 ciudadanos en Colombia han sido formados como guardianes del páramo. Esto ha hecho parte de una estrategia de educación ambiental orientada a fortalecer la protección de estos ecosistemas estratégicos, considerados fundamentales para el abastecimiento de agua de millones de personas en el país.

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La iniciativa se enfoca en la capacitación de jóvenes, adultos y actores sociales de distintas regiones, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la importancia de los páramos. Esto incluye su función en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y su papel en la captura de carbono, especialmente en un contexto de cambio climático.

De acuerdo con la información del programa, los participantes reciben formación sobre las características de estos ecosistemas de alta montaña, su ubicación en el territorio colombiano y su relevancia ambiental, social y cultural.

También se abordan los principales riesgos que enfrentan, como la pérdida de biodiversidad, la presencia de especies invasoras y las presiones sobre el uso del suelo.

Uno de los ejes centrales del proceso formativo es el conocimiento de la biodiversidad propia de los páramos. Lo anterior incluye especies endémicas y amenazadas, así como la comprensión de la normatividad ambiental vigente para su protección.

La estrategia, liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), también busca generar cambios en las prácticas cotidianas de las comunidades cercanas a estos territorios, mediante la promoción de actividades productivas sostenibles y el fomento del turismo responsable.

En este contexto, la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la entidad, Nidia Riaño, señaló que estos procesos formativos buscan fortalecer el reconocimiento del páramo como un santuario natural y promover la corresponsabilidad ambiental entre los participantes.

La apuesta institucional es que los ciudadanos formados como guardianes actúen como multiplicadores del conocimiento en sus comunidades, impulsando acciones de conservación y sensibilización en sus territorios.

Con esta estrategia, la protección de los páramos se consolida como una tarea compartida entre las autoridades ambientales y la ciudadanía.

De esta forma, se refuerza su importancia como ecosistemas clave para la seguridad hídrica y la estabilidad ambiental del país.

Más de 190 personas han sido formadas como guardianes del páramo para apoyar la conservación de estos ecosistemas estratégicos en Colombia. Foto: Foto: Raúl Palacios / El País

Convocatorias y formación ambiental para la protección de los páramos

El programa ‘Guardianes del Páramo’ es una iniciativa de educación ambiental liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que se encuentra vigente y se desarrolla mediante ciclos de formación.

Su objetivo es capacitar a los ciudadanos en la protección de los ecosistemas de alta montaña, fundamentales para el abastecimiento de agua y la regulación ambiental en Colombia.

A través de estos procesos, los participantes adquieren conocimientos sobre biodiversidad, cambio climático y conservación de los páramos.

La participación en el programa no es permanente, sino que se realiza mediante convocatorias periódicas anunciadas por la CAR a través de sus canales oficiales y en coordinación con las alcaldías municipales.

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En estas convocatorias se definen los requisitos, las fechas de inscripción y los criterios de selección para integrar los grupos de formación.

Posteriormente, los participantes son preparados para actuar como multiplicadores de conocimiento ambiental en sus comunidades.