“Gustavo Bolívar, habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá”: Roy Barreras

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del congreso, Roy Barreras, expresó que con la carta de renuncia del senador Gustavo Bolívar y su aceptación en el día de hoy desaparece la incompatibilidad por cruce de periodos y de esta forma queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, si así lo decide.

Barreras remata afirmando que el Pacto Histórico juega en 2023.

Carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el dia de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldia de Bogotá si así lo decide. El @PactoCol juega en 2023! pic.twitter.com/YFVV0o5Bmu — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 31, 2022

Por ahora, no se conocen las razones concretas por las que Bolívar renunció a su curul, pero lo cierto es que este sábado vence el plazo para que aquellos congresistas que tengan alguna aspiración para las elecciones de 2023 no queden inhabilitados.

Bolívar no ha confirmado si será candidato o no para las elecciones regionales que se harán en octubre de 2023, pero su renuncia podría ser una estrategia para no quedar por fuera de la contienda.

“Aceptar la renuncia a su investidura como senador de la República al doctor Gustavo Bolívar Moreno a partir del 31 de diciembre de 2022″, dice el documento firmado por Roy Barreras; Miguel Ángel Pinto; Honorio Henríquez y Gregorio Eljach, integrantes de la mesa directiva del Senado.

El pasado 23 de diciembre, sobre la posibilidad de que se lanzara como candidato a la Alcaldía de Bogotá, Bolívar afirmó: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Sin embargo, luego expuso: “No es cierto que yo sea candidato, no sé qué vaya a pasar mañana, de repente me convencen. Pero hoy mi convicción está en salir a arreglar mis problemas, para salir a velar por mi salud, seguir trabajando en la política, prepararme más”, dijo en ese momento.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas el propio Gustavo Bolívar, explique las razones de su renuncia, pero lo cierto es que el documento llegó al Congreso y se firmó la resolución respectiva con la que se aceptó su petición. Este trámite es necesario porque el Congreso de la República está en receso legislativo.

