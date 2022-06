Gustavo Petro superó la votación de Iván Duque como presidente de Colombia

En la jornada de elecciones que se llevó a cabo este domingo, Gustavo Petro ganó la Presidencia de Colombia gracias a los 11,2 millones de votos (50,44 %) que recibió, la mayor votación de la historia para un presidente en el país. De esta manera, también llegará a la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda.

Para esta segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico logró sumar 2,7 millones de votos adicionales, frente a los 8,5 millones que recibió en la jornada del pasado 29 de mayo. Su contrincante Rodolfo Hernández obtuvo el apoyo de 10,5 millones de colombianos (47,31 %) este domingo, una diferencia de 700.601 votos con Petro.

Incluso, Petro logró superar el 19 de junio la votación que tuvo Iván Duque en 2018 durante la segunda vuelta presidencial: 10,3 millones de votos (59,04 %), que en su momento fue una cifra histórica en el país. Para esa fecha, Duque se enfrentó con Gustavo Petro, quien recibió 8,04 millones de votos (41,77 %).

Este fue el tercer intento de Petro para ser presidente de Colombia; incluso, llegó a decir que si no ganaba en esta oportunidad, dejaría de intentarlo. La primera vez que aspiró a llegar a la Casa de Nariño fue en 2010, cuando participó en representación del Polo Democrático Alternativo.

Para ese entonces, Petro peleó la Presidencia con personajes de gran talante como el exministro de Defensa del gobierno Uribe, Juan Manuel Santos, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

De hecho, la primera vuelta terminó con ese orden: Santos, primero, seguido de Mockus y Vargas Lleras, en segundo y tercer lugar respectivamente, y Petro en la cuarta posición, con solo 1,3 millones de votos. En la segunda vuelta, Juan Manuel Santos, quien entonces oficiaba como el candidato del uribismo, se quedó con la Presidencia al derrotar a Mockus por casi seis millones de votos.

Gustavo Petro ganó la Presidencia de Colombia con 11,2 millones de votos (50,44 %). - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Con una victoria contundente, la ceremonia de investidura será el próximo siete de agosto, día que se conmemora la Batalla de Boyacá. Así mismo, ese día el actual presidente, Iván Duque, dejará la Casa de Nariño, con el fin de darle el lugar a Gustavo Petro, quien gobernará hasta 2026.

El presidente electo deberá decidir la hora y el lugar en donde se llevará a cabo la ceremonia, que comenzará con el llamado del pleno Congreso de la República; luego, el presidente de la rama legislativa tomará el juramento del presidente electo y le pondrá la banda presidencial.

Inmediatamente, el presidente, ya posesionado, hará lo propio con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien también se convierte en la primera vicepresidente afro de Colombia. Ese día Petro deberá terminar de posesionar a su gabinete en la Casa de Nariño.

El motivo por el cual se lleva a cabo ese día fue porque se decretó como la fecha de transición de administración por la conmemoración de la Batalla de Boyacá (1819), cuando el movimiento libertador se impuso sobre los españoles y se dio inicio formal a la transformación de Colombia como Nación.

La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia será el siete de agosto. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Más colombianos salieron a votar este domingo

En la jornada electoral de este domingo se registró una elevada participación de los ciudadanos, pues fueron 22.658.694 las personas que acudieron a las urnas, lo que equivale al 58,09 % del censo electoral, que es de 39.002.239 ciudadanos habilitados.

De acuerdo con la Registraduría, durante la segunda vuelta electoral de hace cuatro años, en 2018, en la que se enfrentaron Gustavo Petro e Iván Duque Márquez, actual jefe de Estado, se reportó la participación de 19.536.404 colombianos aptos para sufragar, lo que significó el 53,11 %.

En tal sentido, el índice de abstención de las elecciones de este domingo bajó. Se ubicó en 41,90 % (no votaron 16.343.545 ciudadanos). En 2018 fue del 46,88 % (no votaron 17.247.066), mientras que en 2014 fue de 52,43 % (no votaron 17.436.636).

A pesar del aumento significativo en las urnas este 19 de junio, la participación no alcanzó el nivel récord logrado en la segunda vuelta presidencial de 1998, cuando se disputaron la Presidencia de la República Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe. Ese año, la participación fue del 63 % del censo electoral, con un porcentaje de abstención apenas del 37 %.