Habla conductor de bus del SITP que no dejó bajar a colados: “Me da rabia e impotencia”; respondió indignado en SEMANA

Un conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá se ha hecho viral después de que se conociera un video en el que se evidencia la lección que le dio a dos jóvenes que se colaron cuando realizaba un trayecto. El registro fílmico fue hecho por el mismo trabajador y ya acumula más de seis millones de reproducciones en su cuenta de TikTok.

SEMANA habló con el protagonista del video identificado como Michael Armando Andrade, quien ha sido aplaudido en redes sociales por la forma en la que ‘reprendió' a estas dos personas. El hombre explicó que todo inició en una parada cercana al centro comercial Gran Estación, donde los dos pasajeros hicieron el llamado 2x1, cancelaron un pasaje e ingresaron ambos, lo que generó un poco de molestia en el conductor.

El conductor les advirtió que los bajaría al frente de un CAI. | Foto: Captura de video

“Yo les recuerdo que el pasaje es para una sola persona y ellos me responden: ‘A mí qué me importa’ y se ríen. Lo único que les digo es que más adelante me iba a dar risa a mí”, expresó.

Un poco más adelante, la pareja timbró y el conductor decidió no abrirles la puerta, lo que les generó malestar. Ante este reclamo, el trabajador de manera muy respetuosa les señaló que primero debían cancelar el pasaje y, posteriormente, si los dejaría bajar, pero estos se negaron y lo amenazaron con grabarlo, por lo les respondió de la misma manera, que es la grabación que empezó a circular.

“Si la gente quiere que uno les preste un buen servicio, si quieren exigir, pues que hagan el debido uso del sistema y que paguen el pasaje. Mi intención era hacerlos bajar del sistema por parte de la Policía para que les aplicara una sanción y tomaran un poco de sensibilización, sentido de pertenencia”, comentó.

Lastimosamente, Michael no pudo hacer realidad su acción y no logró llevarlos hasta la Policía, ya que debió parar en un semáforo y los jóvenes aprovecharon para bajar del bus. Tras ello, según contó a este medio, le pegaron en el panorámico y lo insultaron.

Los aplausos y apoyos que ha recibido

El conductor ha sido aplaudido por su gran acción. | Foto: Captura de video

A pesar de que en redes sociales ha recibido varios aplausos, los primeros elogios llegaron de los otros pasajeros que estaban presentes en el bus, quienes destacaron la acción. “Me dijeron que estaba muy bien lo que había hecho, que yo tenía razón, pero también manifestaron que no agrandara el problema y no me expusiera. Les gritaron que pagaran el pasaje cuando se bajaron y ya”, comentó.

Así como ha sido exaltado, también ha recibido fuertes cuestionamientos por redes sociales después de que el video se volviera viral y él ‘saltara a la fama’. “Me han hecho comentarios buenos y comentarios malos, pero han sido más los buenos. Aplauden la actitud que yo tomé, la determinación que tuve de no dejarlos bajar en donde ellos querían”, manifestó.

El video se volvió tan viral que él se ha visto sorprendido por la cantidad de personas que le han escrito, no se cree que se haya vuelto tan reconocido. “No me las creo, hoy cuando me desperté y revisé mis redes sociales me impresioné, no pensé que se fuera a viralizar el video, ha sido como si estuviera soñando”, dice entre risas.

Su familia también se ha sumado al apoyo que ha recibido. “Me han apoyado de gran manera y están muy felices, pero también me dicen que me debo cuidar mucho porque este es un trabajo en el que uno expone su integridad”, manifestó.

Ya está casando de los colados

Los colados increparon al conductor. | Foto: Captura de video

Michael no ocultó que está muy cansado de que todos los días se presenten casos de personas que evaden los pasajes, es una problemática que, debido a su trabajo, experimenta todos diariamente, por lo que está dispuesto a seguir teniendo esta lección en contra de los colados. Incluso, expresó que la Policía ya lo conoce.

“Los agentes de la Policía ya me conocen, paro y me preguntan de una: ‘¿quién es?’ Ya ingresan al bus y simplemente los hago bajar del bus. Me da rabia e impotencia porque con ese dinero es que se mantiene el sistema y de ahí salen nuestros sueldos. También me da rabia por la gente que intenta siempre rebuscarse su pasaje”, señaló.

Por último, le envió una reflexión para todas las personas que no pagan el pasaje y para aquellos que los defienden.

“Deberíamos de tomar un poco más de consciencia, tener más sentido de pertenencia, que ojalá todos validemos el pasaje porque esto permite prestar un servicio con buena calidad”, finalizó.