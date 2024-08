Hasta 11 años de cárcel podría pagar el embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por llevar cocaína en su equipaje

El embajador de Colombia en Nicaragua, Leon Fredy Muñoz, se defiende en juicio por narcotráfico. “Yo no conocía la cocaína. Nunca en mi vida he consumido. Jamás en mi vida he pensado en una cosa de esas”, dijo el diplomático. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/V966PZlZjU

Durante la diligencia, el actual embajador de Colombia ante Nicaragua le expresó a la justicia que alguien se quedó “con su bolso, las pertenencias las empacan en una bolsa, y la otra sustancia es la que me llevan allá. Con toda honestidad les digo que no conocía ni siquiera la cocaína. Cuando me muestran eso, ni sabía que era eso. Nunca en la vida he consumido eso, incluso le dije a todo el mundo, háganme pruebas, polígrafos para que se den cuenta de quién soy”.