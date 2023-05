“Hasta que no vea la foto de los cuatro niños y el cuerpo de mi sobrina, no creo”: familiar de personas accidentadas en avioneta

Fidencio Valencia es tío de Magdalena Mucutui Valencia, una de las víctimas fatales del siniestro aéreo que tiene en consternación y atención al país.

Luego de que encontraron el cuerpo de su sobrina, él se trasladó de Bogotá a Villavicencio para acompañar a su hermana Fátima Valencia. Allí, a la espera del cadáver, están con el padre de Magdalena y otros familiares.

“Estoy pensativo, motivado, contento y triste. Uno preocupado esperando buenas noticias, si alguien le dice algo de vida a uno, le sorprende...”, dijo sobre la más reciente información de los menores que habrían sido hallados.

A línea seguida y con más sentimiento, aseguró que “hasta que no encuentre una foto que yo mire a los cuatro niños, que están vivos, yo no puedo salir de la duda. Así como dijeron de Magdalena, que ella está muerta, pero el cadáver no lo han traído acá”.

Aseguró, con dolor, que la espera les impacienta. “Nosotros como dolientes queremos el cadáver. Si ya se murió lo reconocemos. La única mujer mayor de edad es Magdalena. Pero yo no sé cuál es el problema y no la traen. Dicen que porque hay aguacero. Entonces si un mes llueve, la traen en un mes. Hasta no ver, uno no puede creer”, agregó, en un tono de indignación.

“Desde que encontraron el avión solo muestran el avión, pero a nosotros no nos han mostrado la cara. No sé qué toca hacer… Esto es duro, cosas que uno nunca cree, que la familia de uno pase por eso. Esperamos que todo lo que mi Dios decida o el destino esté, nosotros aceptamos porque qué vamos a hacer”, agregó en la conversación con SEMANA.

Contó, sobre su relación con la madre de los cuatro menores de edad, que hay bastante cariño de por medio.

“Yo los crie a ellos, por eso yo estoy por acá. Ella es como una hija mía. Ella era una mujer trabajadora, muy berraca para trabajar. No comía por estar trabajando. Es una mujer muy berraca para trabajar en la agricultura”, dijo sobre su sobrina de 33 años.

Finalmente, agradeció las labores de búsqueda, el apoyo y los mensajes de condolencia, ánimo y fuerza.

Ahora, respecto a las labores de búsqueda y traslado de los cuerpos, la empresa Avianline Charters’s S. A. S. explicó que la recuperación de los cuerpos de las personas ya identificadas, “no fue posible debido al mal tiempo que opera en la zona”.

Confirmaron, además, que queda como tarea importante “el desplazamiento de un equipo especial a primera hora de la mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten”.

Por ahora, desde la Casa de Nariño se mantienen y aseguran que hay una gran ilusión de que los niños regresen en las próximas horas.

La compañia asegura que los habitantes le manifestaron al piloto que los menores estaban siendo transportados en lancha río abajo y que todos estaban vivos. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Milagro en la selva: aparecen vivos los tres niños y el bebé de 11 meses tras 17 días de búsqueda. La avioneta cayó en Caquetá

Los menores sobrevivieron a la inclemencia del clima y el ecosistema por más de dos semanas. El presidente confirmó el rescate.

Luego de una carrera contra el tiempo, se logró encontrar con vida a los cuatro menores de edad, de 13, nueve, cuatro años, y un bebé de 11 meses en el departamento de Caquetá.

Así lo confirmó el presidente de la República en un trino lleno de júbilo. “Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país”, dijo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2023

SEMANA conoció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya desplazó equipos a la zona.

También se sabe que no han podido sacarlos de la zona por las difíciles condiciones meteorológicas. Pero una vez logren ser montados al helicóptero, lo más probable es que sean llevados para la capital del departamento, Florencia. Allí se realizaría la verificación de derechos para la garantía de los mismos y por supuesto se brinda la atención en salud.

Miembros del Ejército encontraron pistas de su sobrevivencia en la selva. - Foto: Tomada de Twitter @lacoronadation

Se habla de la posibilidad de que también los trasladen a San José del Guaviare o Villavicencio.

Los menores pertenecen a la comunidad indígena huitoto.

Este miércoles en la mañana, las autoridades informaron que tenían nuevas pistas que aumentaban la esperanza de encontrar a los menores con vida.

Ulises fue el perro guía que se destacó en la operación de búsqueda de los niños desaparecidos en la selva. - Foto: Tomado de redes @FuerzasMilitaresdeColombia

“Entre los rastros pudimos hallar unas tijeras, una moña y un empaque de la moña, el cual, pues, nos reconfirma la situación de que ellos se encuentren todavía con vida y continuamos los esfuerzos y esperamos que estemos en la dirección correcta”, señaló el coronel Juan José López, director de Operaciones de la Aeronáutica Civil.

Lo cierto es que en inmediaciones de la avioneta que cayó en una zona boscosa de la vereda Palma Rosa del municipio de Solano, Caquetá, aparecieron las huellas que dieron esperanza a lo que se puede considerar un milagro.

Niños avioneta accidente Caquetá. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“La verdad es que ellos pueden haber tomado cualquier dirección, pero estamos en diferentes áreas, recorriendo diferentes sectores, tratando de abarcar todo el sector en el cual se estima que podrían estar los menores”, recalcó en la mañana el oficial.

Así las cosas, en el área se encuentran tres binomios caninos, donde uno de ellos fue el que halló estos nuevos elementos. Adicional, un grupo de aproximadamente 100 miembros de las Fuerzas Militares permanecen en la zona realizando los labores de búsqueda y salvamento.

“Tenemos un apoyo de la comunidad indígena, familiares y personal que se ha desplazado desde Araracuara ingresaron por el río desde Cachiporroza, al área de interés y desde allí se han integrado a este esfuerzo”, mencionó el coronel.

La avioneta fue reportada como desaparecida desde el lunes 1.° de mayo. - Foto: Fragmento de video - Noticas Caracol

Los cuerpos que hasta el momento han sido encontrados corresponden a Hernando Murcia Morales, quien es el piloto de la compañía Avianline Charter’s, que alcanzó a reportar fallas en el motor y se declaró en emergencia ante la torre de control.

Así mismo, los otros dos cadáveres son: Magdalena Mucutuy Valencia, de 33 años, quien es la madre de los cuatro niños desaparecidos, y Herman Mendoza Hernández, quien era el director de la fundación de profesionales indígenas Yetara.

Magdalena Mucutuy Valencia, de 33 años; Crisstin Nerimam Ranoque Mucutuy, 11 meses y el niño de atrás es Tien Noriel Ranoque Mucutuy. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Desplazamos un helicóptero con un personal de Policía Judicial para que sean ellos como autoridad quienes hagan el retiro de los cuerpos de las personas que se encontraron sin vida en el lugar de la aeronave”, puntualizó el coronel López.

Niños avioneta accidente Caquetá. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La búsqueda ha sido compleja porque el mal tiempo ha predominado en el sector con fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Sin embargo, se tomó la decisión de multiplicar los esfuerzos con más tropas y varios perros expertos en labores de búsqueda, donde en un primer instante también se hallaron pistas clave.

La avioneta apareció en Caquetá. - Foto: Cortesía: Aerocivil.

“Los comandos de las fuerzas especiales encontraron en los alrededores un bolso abierto, cosméticos, calzado y elementos que darían pistas y esperanzas para continuar tras el rastro”, señaló la Aeronáutica Civil.

Él es Herman Mendoza Hernández. - Foto: Suministrada a SEMANA

Se conoció que el presidente Gustavo Petro dio la orden de desplegar los recursos que sean necesarios para dar con el paradero de los otros desaparecidos. Hay dos hipótesis: fallecieron en medio del colapso o están caminando sin rumbo por las montañas.

El mandatario aseguró que “por aire y tierra deben buscarse los niños desaparecidos en el accidente de la avioneta en el río Apaporis”. En la jurisdicción de este afluente, se persiguen los pasos porque fue la última coordenada que emitió la aeronave antes de caer.

El equipo de búsqueda encontró esta fruta al parecer consumida por los menores. - Foto: Suministrada a SEMANA

Los buscaron con audio potente transmitido desde un helicóptero

“Leslie, le pido el favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta porque el Ejército los están buscando por el bien de ustedes”, se escuchaba en el audio que era emitido desde un helicóptero.

El siniestro deja tres personas muertas y cuatro menores sobrevivientes. - Foto: Cortesía: Aerocivil.

Además, esta mujer también les hablaba en el dialecto de la comunidad indígena a la que pertenece esta familia, con el fin de que la hermana mayor dé señales de vida: “Hija, le agradezco que esté quieta, parada, si usted escucha a micrófono, hija, esté parada ahí para que ellos le traigan a usted y si se siente agotada, solo mi Dios lo sabe”.

Estos audios los reproducían desde los altoparlantes y peritoneo de los helicópteros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

Reacciones a la noticia

A través de redes sociales son bastantes los mensajes de júbilo por el rescate de los menores de edad. Desde el Gobierno, además del presidente, se han pronunciado los ministros.

“Reconforta el alma saber que gracias a las Fuerzas Militares y el Ejército fueron encontrados con vida los cuatro menores de edad que estaban desaparecidos desde el pasado primero de mayo por el accidente aéreo en Guaviare. Nuestra labor como Gobierno continúa con ellos desde el ICBF”, escribió a través de Twitter el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves.