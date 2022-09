“He acompañado a Álex con consejo en su drama”: Daniel Quintero manifiesta su apoyo al senador Álex Flórez

Los episodios inesperados y bochornosos no pasan desapercibidos en el Congreso de la República, y uno que pasó la raya fue el escándalo del senador Álex Flórez. El congresista del Pacto Histórico protagonizó una pelea con integrantes de la fuerza pública y trabajadores de un hotel en Cartagena.

Tras este capítulo, el congresista publicó este domingo un video en el que reconoce que tiene problemas con el licor y, de hecho, sostiene que ha tocado fondo. “Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el congresista junto a un hilo en Twitter, con videos en los que evidencia su situación.

De acuerdo con su relato, él sí tiene problemas con el licor. “Estos días no han sido nada fáciles para mí. Quiero reconocer que tengo problemas con el licor (...), he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos. Lamento y es triste que personas se burlen de esta situación. Hace tiempo había iniciado un tratamiento, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Reconozco que no es así, que necesito ayuda”, agregó, al señalar que retomará dicho tratamiento.

Pero las reacciones ante esta declaración no se hicieron esperar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter, manifestando todo su apoyo y acompañamiento al congresista Álex Flórez. Aseguró que el drama que está viviendo el senador no es diferente al de miles de colombianos.

“He acompañado a Álex con consejo en su drama. No es diferente al de miles de colombianos que luchan contra el alcohol sabiendo lo que les cuesta. Hay mucho de valor en él. Saldrá adelante por su familia, sus amigos y Colombia que lo necesita al 100 %”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que este escándalo no es por lo único que Flórez tiene expedientes abiertos, pues el senador cuenta con tres casos más por la regional de Antioquia. Los casos estarían abiertos por chocar carros oficiales, injuria, por contratos “corbata” y por supuestamente obligar a sus cuotas políticas a entregar el 5 % para su campaña.

A esto se suma que la Comisión de Ética del Senado, en cabeza de John Jairo Roldán, también anunció que realizaría una investigación disciplinaria en contra de Flórez. “Ante los hechos conocidos ampliamente por los medios de comunicación, donde interviene el senador Álex Flórez del Pacto Histórico, la Comisión de Ética y el Estatuto del Congresista con base en la Ley 1828 de 2017, tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria al senador”, expresó Roldán.

Y agregó: “Esta investigación se abre de oficio y se le da inicio para darle plenas garantías y garantizarle el debido proceso al senador Flórez. Esta investigación se da a partir de la Resolución 03 del 2 de septiembre”.

Esto se sumaría a la larga lista de escándalos que tiene el actual senador, además, es preciso recordar que a Flórez también le pesa una pérdida de investidura en su periodo como concejal en Medellín, varios incidentes con camionetas que le fueron asignadas de la UNP y procesos abiertos por comportamientos violentos con compañeras de trabajo y exparejas.