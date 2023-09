Hermanastro de Mauricio Leal contraataca y denuncia a la testigo que lo vinculó con el crimen del famoso estilista y su mamá: “nunca dijo la verdad”

“Marleny estaba muy preocupada, tres o cuatro meses antes de morir ella me dijo que Carlos (Andrés) la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’”, recordó la testigo al señalar que, desde la cárcel, el joven también la había intentado contactar a ella y su hijo para que les ayudara con dinero para contratar un abogado que asumiera su defensa.

“Le dijo así, ‘o me ayudabas o te secuestro a tu niño‘. Eso fue lo que ella -en referencia a Marleny- me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Jhonier me llamó diciéndome, ‘Carlos me llamó que valía la pena matarlos’”, señaló la testigo al hacer mención sobre el cruce de llamadas y lo que le decía, bastante preocupada, Marleny Hernández.