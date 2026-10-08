Hija de mujer de 72 años que murió tras ser abusada reveló cómo la hallaron y su última llamada: “Los médicos lloraban”

Hay consternación y tristeza en Nariño por el caso de Blanca Emery Pardo, la mujer de 72 años que apareció muerta en la vereda Plazuelas, en el municipio de San Bernardo, en el departamento de Nariño. Un hecho que ha conmocionado a todo el país.

Habla la familia de abuela abusada y asesinada en Nariño: “Ha pasado un mes y esta persona está suelta”

Jenny Pulido, su hija, habló en las últimas horas y, entre otras cosas, reveló las condiciones en las que su mamá fue encontrada. “Mi mamá fue asesinada brutalmente y hasta hoy no se sabe quién le hizo eso”, manifestó en diálogo con Noticias Caracol.

Según contó, la adulta mayor fue hallada el 29 de agosto en su propio terreno y la llevaron a un hospital, pero un día después murió. “Mi hermana envió un video que muestra cómo encontró a mi mamá. (...) Ella no respondía, mi hermana lo que hizo fue pedir ayuda, gritaba”, relató.

“Ella la encuentra y le dice: ‘Mamá, ¿quién le hizo eso? Mamá, vamos para la casa. Mi mamá le responde: ‘No quiero’. Solo repite esa palabra. (...) Los enfermeros que atendieron a mi mamá, lloraban por el estado en el que la llevaron, estaba muy golpeada", agregó.

Blanca Emery Pardo. Foto: Screenshot podcast Vamos pa' eso

La hija de la víctima explicó, entre lágrimas, que su hermana la había encontrado desnuda, lo que le fue comunicado a los médicos y, una vez se le hicieron las revisiones, se confirmó que había sido abusada sexualmente.

Posteriormente, la trasladaron hasta un hospital de Pasto para poder brindarle la máxima atención. “Al ver el estado en el que se encontraba, nos dicen que está muy grave”, contó.

Al día siguiente, lamentablemente Blanca Emery Pardo no aguantó y perdió la vida debido al ataque del que fue víctima. “Tenía muchas heridas. Para nosotros es muy duro recordar cómo estaba”, manifestó.

Campesina de 72 años murió tras ser abusada en Nariño; su familia clama justicia: “No murió, la mataron”

“Los médicos nos decían que teníamos que estar preparados porque, entre más avanzaba el tiempo, mi mamá se iba deteriorando más. (...) Mi mamá falleció a las 8:30 de la noche”, añadió.

Hoy, Jenny recuerda esa última llamada que tuvo con su progenitora, se dio dos días antes del brutal ataque. En ese momento, fue una conversación cotidiana, la adulta mayor le comentó que estaba recogiendo tres nidos de huevos para enviárselos, lo que finalmente no pudo hacer.

Ahora, Jenny, sus hermanos y toda su familia exigen que haya justicia y que el caso no quede en la impunidad, que se sepa quién o quiénes fueron los responsables. “Sé que ha pasado un mes, pero nadie siente lo que nosotros estamos sintiendo”, expresó.

“Hoy la familia y la comunidad en general pedimos justicia. (...) Las autoridades tienen que hacer justicia por mi mamá. Nosotros hemos preguntando qué se sabe y solo nos dicen que está en investigación”, complementó.