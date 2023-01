Historia de horror: una mujer en Guaviare fue golpeada y abusada durante nueve meses por su pareja sentimental

La mujer que se convirtió en víctima de un aterrador caso de violencia y abuso sexual en el departamento del Guaviare, no había denunciado su caso por desconocimiento. Fue hasta que la Policía se percató que en una vía pública la misma mujer estaba siendo atacada por el ahora capturado.

En el proceso de judicialización la víctima le contó a la Fiscalía la historia de terror que vivía desde hace nueve meses, el tiempo que compartía una relación sentimental con su agresor. Luego de las entrevistas la Fiscalía concluyó que en contra del capturado era posible hacer una imputación por el delito de acceso carnal violento agravado, además de violencia intrafamiliar.

“Un hombre fue imputado y posteriormente enviado a la cárcel por solicitud de un Fiscal de la seccional Guaviare, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con violencia intrafamiliar agravada”, explicó la Fiscalía luego de hacer la imputación de cargos en contra del atacante.

La mujer reconoció ante las autoridades que no había denunciado con anterioridad las agresiones, pero argumentó que no lo hizo por desconocimiento. Solo se defendió de los ataques cada vez que ocurrían y se sometió cuando las fuerzas no alcanzaban para luchar contra su agresor.

“De acuerdo a la denuncia instaurada por la víctima, el capturado lleva 9 meses de convivencia con ella, pero durante este tiempo al parecer ha sido sometida a vejámenes de tipo sexual obligándola a sostener relaciones íntimas en contra de su voluntad, y presuntamente la maltrató física y psicológicamente”, señaló el ente acusador luego de escuchar a la víctima.

Pero la mujer no era la única víctima en esta secuencia de hechos violentos al interior de la casa. En sus declaraciones ante la Fiscalía logró contarle a los investigadores que sus hijos, tres niños entre los 16 y un año de edad, también fueron víctimas de las agresiones de este hombre que fue capturado.

“Por su parte la Fiscalía lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien acogió todas las solicitudes del ente acusador de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. El capturado no aceptó los delitos imputados”, se conoció luego de las audiencias preliminares a cargo de la Fiscalía.

Fue el pasado 4 de enero cuando la Policía, luego de voces de auxilio de la comunidad, logró identificar a este hombre, en situación de flagrancia, cuando agredía a su pareja sentimental, de otra forma, quizás las autoridades no se habrían enterado de la historia de terror que estaba viviendo esta familia a cargo del ahora judicializado.

“Es de resaltar que la víctima afirma estar en embarazo, con una gestación de 18 semanas a la fecha. La Policía Nacional lo capturó en flagrancia el pasado 4 de enero en el barrio El Porvenir de la capital del Guaviare, en momentos en que agredía a su pareja”, se conoció luego de que un juez ordenara enviar a una cárcel al agresor por considerar que claramente representa un peligro para la víctima y por ende para la sociedad.

En el marco de las indagaciones preliminares la Fiscalía estableció, según la misma mujer, que actualmente se encontraba en estado de embarazo, con 18 semanas de gestación y el niño que espera, sería producto de los abusos de que fue víctima.