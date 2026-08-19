Hombre se habría apropiado de las empresas de sus padres con documentos falsos: esto dijo la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Camilo Gnecco Espinosa por “su presunta responsabilidad en la utilización de documentos falsos para asumir el control de dos sociedades familiares” con sede en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

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Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, tras el fallecimiento de su padre, el procesado habría elaborado y presentado actas falsas de supuestas reuniones de socios.

La entidad detalló que el ciudadano “habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011”, sin la participación ni convocatoria de su madre, quien para ese periodo figuraba como socia gestora de ambas compañías.

Modificación de estatutos y afectación a herederos

Los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades indican que los documentos irregulares fueron radicados ante la Cámara de Comercio de Santa Marta.

A través de este trámite, el ente acusador señaló que las actas “fueron utilizadas para transformar las sociedades en comandita en sociedades por acciones simplificadas”, lo que modificó de manera unilateral los reglamentos internos de las firmas.

El hombre utilizó actas falsas para asumir la representación legal y el control económico de dos empresas familiares en Santa Marta. Foto: Registraduría.

Con la aprobación de estas actas, el procesado consiguió modificar la estructura de las organizaciones. La Fiscalía indicó que con estas actuaciones se buscó “modificar sus estatutos y designar al procesado como gerente y representante legal”, lo que habría permitido desplazar a sus familiares de las decisiones del negocio.

Por medio de estas maniobras administrativas, el imputado alejó a sus allegados de la dirección de las sociedades. El organismo investigador enfatizó que con estas maniobras “habría excluido a su madre de la administración y afectado sus intereses económicos, así como los de sus hermanas”, quienes para la época de los hechos eran menores de edad.

Incongruencias geográficas y cargos imputados

Dentro del proceso de verificación, el ente acusador identificó inconsistencias en los lugares y las fechas en que supuestamente se desarrollaron los encuentros directivos.

Las fechas de las supuestas reuniones coincidían con un viaje que la madre del condenado hizo a Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Fiscalía estableció que, “para las fechas en las que supuestamente se realizaron las reuniones, la madre se encontraba en Bogotá y el hoy imputado estaría fuera del país”, circunstancias que pondrían en duda la veracidad de los encuentros.

Ante los hallazgos recopilados en las labores investigativas, la Fiscalía avanzó en el proceso formal contra el ciudadano. La institución confirmó que “un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en contumacia” por varios delitos graves.

En el informe oficial se precisó que las conductas endilgadas corresponden a “obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por la cuantía”. El proceso judicial continuará en los estrados de Bogotá.