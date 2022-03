“Hoy defendemos el derecho por el que nuestros antepasados dieron la vida”: Jaime Pumarejo

A las 10:30 de la mañana de este domingo 13 de marzo, en el colegio La Enseñanza, votó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Lo hizo acompañado de Diego Mesa Puyo, Ministro de Minas y Energía de Colombia.

“Por ahora llevamos una jornada electoral tranquila, la gente sale y vota en paz. Preservamos la democracia por la que muchas personas dieron la vida. Esperemos que la gente que busca sueños para Colombia salga y vote sin constreñimiento”, dijo el mandatario local en un breve encuentro con los medios en la capital del Atlántico.

Pumarejo llegó a sufragar con una camiseta que decía “Made in Colombia, independent. Oh gloria inmarcesible 1810″ y explicó lo que quiere significar en las urnas con ella.

“Significa por dos, la hizo una firma de barranquilleros haciendo alusión a cosas positivas y segundo mucha gente que dio la vida por nosotros. Colombia hace lo que muchos olvidan, las transiciones de poder pacífica”, argumentó.

Reporte de tranquilidad y buena asistencia de los barranquilleros a los puestos de votación. Hoy defendemos el derecho por el que nuestros antepasados dieron la vida. Y llamamos a cada elector a elegir en democracia, a conciencia, con optimismo y en paz. pic.twitter.com/K5ifl8U6AP — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 13, 2022

El alcalde de Barranquilla reiteró su llamado a los ciudadanos a elegir en democracia, a conciencia, con optimismo y en paz.

Para el alcalde, salir a elegir significa aminorar la corrupción en nuestro país. “Cada que salgo a votar y lo hago a conciencia, pongo un granito de mi parte y le doy la oportunidad. Por ejemplo, cuando nos para la policía y no pago coimas, cuando no me salto la fila, si no acepto que haya clientelismo aporto a hacer las cosas mejor en el país y por eso trabajamos los servidores públicos”, añadió en la institución donde ejerció su derecho al voto.

Tras esa respuesta, SEMANA le preguntó por el trino de Gustavo Petro “pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan pero que voten por Petro y el pacto”, escribió el precandidato del pacto histórico.

“No estoy para opinar, mi trabajo es asegurar que las votaciones se hagan de manera libre y limpia. Que cada quien discierna por sí mismo”, reaccionó el mandatario local.

No obstante, Pumarejo aprovechó la oportunidad para darle un espaldarazo al candidato de su partido. Dijo que el último presidente costeño que tuvo el país fue Rafael Núñez, hace más de un siglo, y que los barranquilleros están ilusionados con la llegada de Alejandro Char al Palacio de Nariño.

“Que el que se elija también piense en los barranquilleros y nos pare bolas. Hay que escuchar y trabajar con personas más fuertes que las instituciones”, clamó el alcalde. “Hemos tenido dos presidentes costeños y espero que tengamos muchos más”, agregó.

¿Deseo de ver a Char en el poder? Lo cierto es que el Alcalde de Barranquilla reclamó más atención política para las costas Caribe y Pacífica colombiana.

“La gente es una región capaz y cada vez que nos dan la oportunidad lo demostramos. Más que oportunidades necesitamos más atención. Que se den cuenta que tienen una deuda histórica con el caribe colombiano y necesitamos más ayuda”, respondió a SEMANA y concluyó.

Según reportaron medios del Atlántico, en Barranquilla la gente madrugó a votar. A las 7:00 de la mañana en el colegio Sonia Ahumada, del barrio La Paz, la fila le daba la vuelta a la manzana. Allí están habilitadas 9 mil personas para ejercer su derecho al voto.

El portal web Noticias Barranquilla reseñó que la jornada de votaciones se desarrollaba en completa normalidad dentro del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la ciudad de Barranquilla.

Nelson Patrón, jefe de la oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, confirmó que de manera articulada con instituciones y autoridades se instalaron todas las mesas para la jornada electoral en Barranquilla. “Esperamos que estas elecciones se desarrollen en completa normalidad y tranquilidad”, informó desde su cuenta Twitter.