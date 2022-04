Ibagué: bus de servicio público casi cae por un abismo en el barrio Santofimio

Las autoridades investigan el incidente que se registró en Ibagué donde un bus de transporte público estuvo a punto de caer desde un puente al río Combeima.

Aunque inicialmente se indicó que, al parecer, el hecho se presentó por fallas mecánicas, se señaló que se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del percance.

El inicidente se presentó en el barrio Santofimio y en un video publicado por redes sociales se puede ver el estado en el que quedó el bus afiliado a la empresa Expreso Ibagué, que rompió una barrera de protección del puente y una de sus llantas queda entre la baranda y una estructutura metálica.

Aunque en el automotor viajaban algunos pasajeros, además del susto, ninguno registró lesiones, según señalaron las autoridades.

En la imagen también se registró el estado en que quedó el automotor y los daños que generó el impacto. Así mismo, en otro plano del hecho se ve la presencia de un uniformado de la policía de tránsito dialogando con quien al parecer, es el conductor y con otra persona más.

“En la mañana de este lunes, se registra emergencia en el barrio Santofimio de la ciudad de Ibagué; un bus de servicio público al parecer por fallas mecánicas, por poco se va al abismo”, informó El Nuevo Día en su cuenta en Twitter.

#Emergencia 🚨 | En la mañana de este lunes, se registra emergencia en el barrio Santofimio de la ciudad de #Ibagué; un bus de servicio público al parecer por fallas mecánicas, por poco se va al abismo.

.

.

.

Noticia en desarrollo

.

.

.

📸 @helmerparraortiz pic.twitter.com/2urdWZiuHf — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) April 18, 2022

Se indicó que el incidente se registró pasadas las 8:30 de la mañana. Cuando el conductor del bus que cubría la ruta 19, perdió el control y se fue sobre la estructura del puente.

Conductora demandará a la Alcaldía de Ibagué por daños en su vehículo

De otra parte, a finales de marzo, se conoció el caso de una mujer que anunció acciones legales en contra de la Alcaldía de Ibagué, luego de que esta cayera en un hueco mientras conducía su vehículo, lo que habría provocado que se le estallaran las llantas, según denunció el medio local El Olfato.

Según relatan, el hecho habría tenido lugar el martes 22 de marzo, cuando esta mujer se encontraba transitando en medio de la carrera quinta con calle 96, cercano al lugar conocido como Karibana, cuando de repente habría caído en un hueco que ella misma calificó como “cráter”, ya que este estaba tapado por el agua lluvia y no se podía divisar.

“Me explotó dos llantas, perdí el control y me empujó hacia un lado de la vía. Gracias a Dios ningún carro o persona iba pasando por el lado derecho porque hubiera terminado en tragedia”, confirmó la víctima para el medio mencionado, confirmando que pediría a la entidad gubernamental una reparación directa, ya que esta sería la responsable del estado de las vías en la ciudad.

Agregó que “vamos a demandar a la Alcaldía, no tanto por los daños, sino porque la ciudad está increíble de huecos. No quiero que esto les pase a otras familias. Toca memorizarse esos cráteres, no hay de otra”, tras señalar que lasvías en la capital del Tolima estarían muy afectadas y podrían causar accidentes en cualquier momento.

Entre tanto, también recalcó que además de las dos llantas, el incidente también había dañado la suspensión del carro, los rines y también habría provocado daños en el retenedor del motor del vehículo. Incluso, recalcó que las llantas dañadas solamente tenían cuatro meses de uso.

Camión colisionó contra un casa en el sur de Bogotá

Entre tanto, en Bogotá se registró un accidente en la zona sur, luego de que un camión se estrellara contra una vivienda.

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá informó sobre el accidente a través de su cuenta de Twitter, recalcando que este había tenido lugar en la carrera 17A bis con calle 62 Sur, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Meissen.

“Bomberos de la estación Candelaria, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate, rescataron y brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada luego de la colisión de un vehículo de carga pesada contra una vivienda en la carrera 17A bis con calle 62 Sur”, compartió la organización en redes sociales mientras atendían la emergencia.

Según el reporte de las autoridades, solamente una persona resultó herida y fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos que le prestaron atención prehospitalaria; sin embargo, luego de esto la persona fue puesta a disposición del Secretaría de Salud de Bogotá donde se estima le estén brindado una atención más especializada.

Entre tanto, también se informó que luego de la colisión, el Cuerpo de Bomberos controló el derrame de combustible y los riesgos asociados al accidente para evitar que se presentara una explosión relacionada con el impacto, o que se derrumbara por completo la vivienda y afectara a las personas que la residen, así como a los vecinos del sector.

Bomberos de la estación Candelaria, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate, rescataron y brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada luego de la colisión de un vehículo de carga pesada contra una vivienda en la cra 17A bis con clle 62 sur. pic.twitter.com/ruECOHFXKh — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 17, 2022

Es de resaltar que las imágenes que deja el accidente en el barrio son impresionantes. Se puede observar cómo el camión de carga pesada queda atravesando toda la calle, la cabina de conductor totalmente destruida e incrustada en la fachada de la edificación. Además, se puede ver como el vehículo también afectó parte de la casa del frente con el vagón.

Por el momento se está investigando la causa del accidente, aunque versiones extraoficiales afirman que el vehículo pudo haber quedado sin frenos y por lo mismo terminó colisionando con la casa.