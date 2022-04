“Paisano, me voy”: revelan últimas palabras de Freddy Rincón antes de fatal accidente

Freddy Rincón, leyenda de la Selección Colombia y el rentado nacional, falleció el pasado miércoles 13 de abril en la Clínica Imbanaco después de sufrir en Cali un aparatoso choque contra un bus alimentador del sistema MIO.

“Informamos que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido”, indicó el centro médico mediante un comunicado de prensa.

Vladimir Mosquera, amigo cercano del exfutbolista vallecaucano, manifestó que antes del lamentable accidente de tránsito Rincón asistió a una reunión en la casa del cantante Harold Saa junto a varios allegados.

El hombre, de igual manera, aseguró que el ‘Coloso de Buenaventura’ no ingirió casi bebidas alcohólicas esa noche debido a que estaba en “una casa familiar”. Además, indicó que lo único que hicieron durante la velada fue hablar de fútbol y escuchar buena salsa.

“Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano y escuchamos después salsa”, enfatizó Mosquera.

Tras el sepelio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el cantante Harold Saa contó cómo fueron los últimos instantes de vida del exjugador antes de subirse a la camioneta, en la que posteriormente se accidentó.

El artista señaló que Freddy Rincón llegó a su casa, como normalmente lo hacía cuando estaba en Cali, y alcanzó a cenar su plato favorito, tollo (tiburón pequeño). Asimismo, puntualizó que pasaron una noche tranquila.

“Llegó a comer su plato favorito y pasó una noche tranquila. Al final, él se paró al lado mío y me dijo: ‘Paisano, ya me voy. ¿Va a venir?’”, manifestó entre lágrimas Saa en Noticias Caracol, quien solo le contestó: “No, estoy de luto. No voy a salir”.

El cantante aprovechó el momento para señalar que el accidente que le costó la vida al exvolante del Real Madrid fue bastante bobo y le dedicó finalmente una de sus canciones favoritas.

#GraciasFreddy | El artista caleño recordó los últimos momentos que pasó junto al 'Coloso de Buenaventura'. Le dedicó una melodía. https://t.co/ujzFFVblHE — Gol Caracol (@GolCaracol) April 17, 2022

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital vallecaucana, ha manifestado en repetidas oportunidades que todavía no hay certeza de quién iba conduciendo el vehículo en el que se movilizaba Rincón. Sin embargo, reveló recientemente las identidades de sus dos acompañantes el día del fatídico accidente.

“En la camioneta se movilizaban cuatro personas. Se logró establecer que estaban Freddy Rincón, María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés. Todavía se desconoce la información del cuarto sujeto”, precisó Ospina.

La Fiscalía General de la Nación puntualizó que las dos mujeres tendrán que entregar oficialmente en los próximos días su versión de los hechos, con el fin de identificar al hombre que iba manejando la camioneta y huyó del lugar luego del choque.

Aunque una de las acompañantes afirmó que el exjugador era el que conducía, esta información fue desmentida rápidamente por la familia del popular ‘Coloso de Buenaventura’, que tenía tan solo 55 años de edad.

“Mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque, ante las falsas acusaciones, tarde que temprano va salir todo a la luz”, precisó Sebastián Rincón, hijo mayor del vallecaucano.

Luego, agregó: “Esperemos que Dios haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo; lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Le pido al conductor que dé la cara y se sincere”.