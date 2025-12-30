Nación

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

La institución reveló los sitios en los que se espera que estén el mayor acumulado de lluvias durante esta nueva jornada.

Redacción Nación
30 de diciembre de 2025, 11:20 a. m.
Lluvias y tormentas eléctricas en Cali.
Lluvias y tormentas eléctricas en Cali. Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este martes, 30 de diciembre.

En las próximas horas, según el reporte, se prevén condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. No obstante, se estima que puede haber lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia.

Lluvia
Mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

Las zonas donde se tendrán las lluvias más fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, son los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Meta, Guaviare, Caquetá, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

Por otra parte, las lluvias de menor intensidad se presentarán en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

El Ideam también destacó que acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de El Catatumbo, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y el área marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Pacífico colombiano.

En el caso de la ciudad de Bogotá, se prevé que en la mañana habrá cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras al centro y oriente. A mediados y finalizar la mañana, se estima predominio de tiempo seco sobre la capital del país.

Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia. Foto: Colprensa

Ya para la tarde y la noche, de acuerdo con el reporte, se pronostica la persistencia de las condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan algunas probables lluvias ligeras sectorizadas.

Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Durante el día de hoy se prevé predominio de tiempo seco, con cielo entre ligero y parcialmente nublado (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo entre ligero y parcialmente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas durante la tarde y noche (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, No se descartan algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 30 °C).

