Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este martes, 30 de diciembre.

En las próximas horas, según el reporte, se prevén condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. No obstante, se estima que puede haber lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia.

Las zonas donde se tendrán las lluvias más fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, son los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Meta, Guaviare, Caquetá, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

Por otra parte, las lluvias de menor intensidad se presentarán en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

El Ideam también destacó que acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de El Catatumbo, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y el área marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Pacífico colombiano.

En el caso de la ciudad de Bogotá, se prevé que en la mañana habrá cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras al centro y oriente. A mediados y finalizar la mañana, se estima predominio de tiempo seco sobre la capital del país.

Ya para la tarde y la noche, de acuerdo con el reporte, se pronostica la persistencia de las condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan algunas probables lluvias ligeras sectorizadas.

