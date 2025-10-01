Suscribirse

Ideam entregó el pronóstico para el primer día del mes de Halloween: advirtió lluvias y tormentas eléctricas este 1 de octubre

La entidad reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima durante el transcurso de este miércoles.

Redacción Nación
1 de octubre de 2025, 1:07 p. m.
En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.
Se estiman posibles tormentas eléctricas durante esta jornada en varias zonas. | Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este miércoles, 1 de octubre.

Durante las próximas horas, de acuerdo con la entidad, se estima que habrá abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad sobre gran parte del territorio nacional.

Así se ve el cielo de Cali este 18 de septiembre.
Habrá bastante nubosidad en varias zonas del país. | Foto: Jorge Orozco/El País

Esta situación se presentará especialmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia. De igual manera, se prevé que pasará lo mismo sobre aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

El Ideam indicó que los mayores acumulados de lluvias con mayor intensidad y probables tormentas eléctricas, aunque aisladas, se estiman en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Contexto: Lluvias en el mes de Halloween: este es el pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 1 de octubre del 2025

De igual manera, habrá acumulados significativos de precipitación en inmediaciones de La Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de La Mojana y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

Por otra parte, las lluvias de menor intensidad se prevén en sectores de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas.

Para los caleños, el mejor aliado es la sombrilla este 18 de septiembre.
Se estiman lluvias en diferentes sectores del país. | Foto: Raúl Palacios / El País

En Bogotá, de acuerdo con el Ideam, durante la mañana se prevé un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descarta que haya probables lluvias ligeras ocasionales en algunos sectores.

Ya en horas de la tarde, se estima que la nubosidad y la humedad aumentarán progresivamente, lo que estará acompañado de probables lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en sectores del centro oriente, occidente y sur de la capital.

Finalmente, en la noche habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan algunas probables lluvias ligeras sectorizadas.

Contexto: Adiós septiembre y bienvenido octubre: así arrancará el clima en el mes de Halloween

Así estará el clima en otras ciudades principales:

  • Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 23 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas. Probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 28 °C).

