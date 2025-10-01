Ideam entregó el pronóstico para el primer día del mes de Halloween: advirtió lluvias y tormentas eléctricas este 1 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este miércoles, 1 de octubre.

Durante las próximas horas, de acuerdo con la entidad, se estima que habrá abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad sobre gran parte del territorio nacional.

Esta situación se presentará especialmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia. De igual manera, se prevé que pasará lo mismo sobre aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

El Ideam indicó que los mayores acumulados de lluvias con mayor intensidad y probables tormentas eléctricas, aunque aisladas, se estiman en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

De igual manera, habrá acumulados significativos de precipitación en inmediaciones de La Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de La Mojana y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

Por otra parte, las lluvias de menor intensidad se prevén en sectores de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas.

En Bogotá, de acuerdo con el Ideam, durante la mañana se prevé un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descarta que haya probables lluvias ligeras ocasionales en algunos sectores.

Ya en horas de la tarde, se estima que la nubosidad y la humedad aumentarán progresivamente, lo que estará acompañado de probables lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en sectores del centro oriente, occidente y sur de la capital.

Finalmente, en la noche habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan algunas probables lluvias ligeras sectorizadas.

