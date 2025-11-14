Ideam pronosticó cómo estará el clima durante este viernes, 14 de noviembre: habrá lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de cómo estará el clima durante este viernes, 14 de noviembre.

De acuerdo con el informe, se espera que en esta jornada el cielo esté entre parcial a mayormente nublado, lo que estará acompañado de lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina, Caribe, Pacífica, oriente de la Amazonia y Orinoquía.

Personas bajo la lluvia en Bogotá. | Foto: Archivo Semana

Los mayores acumulados de precipitación y donde también puede haber tormentas eléctricas son los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas Putumayo y Caquetá.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que haya cielo mayormente nublado a lo largo del día, junto con lluvias principalmente en la isla de San Andrés.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam precisó que en la mañana se estima nubosidad variable con tiempo seco. Sin embargo, con el paso de las horas habrá incremento de la nubosidad con lloviznas ocasionales en diversas zonas, especialmente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Ya en horas de la tarde, la capital se enfrentará a un nubosidad que aumentará progresivamente y estará acompañada de lluvias en los sectores de Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Fontibón, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme.

Lluvia en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Además, no se descarta que también se presenten precipitaciones en otros puntos de la ciudad.

Finalmente, en horas de la noche se espera que haya condiciones de nubosidad variada con lloviznas o lluvias ligeras en sectores puntuales de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Así estará el clima en otras ciudades