Ideam pronosticó cómo estará el clima durante este viernes, 14 de noviembre: habrá lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas
La institución entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades durante esta nueva jornada.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de cómo estará el clima durante este viernes, 14 de noviembre.
De acuerdo con el informe, se espera que en esta jornada el cielo esté entre parcial a mayormente nublado, lo que estará acompañado de lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina, Caribe, Pacífica, oriente de la Amazonia y Orinoquía.
Los mayores acumulados de precipitación y donde también puede haber tormentas eléctricas son los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas Putumayo y Caquetá.
En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que haya cielo mayormente nublado a lo largo del día, junto con lluvias principalmente en la isla de San Andrés.
Para la ciudad de Bogotá, el Ideam precisó que en la mañana se estima nubosidad variable con tiempo seco. Sin embargo, con el paso de las horas habrá incremento de la nubosidad con lloviznas ocasionales en diversas zonas, especialmente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Ya en horas de la tarde, la capital se enfrentará a un nubosidad que aumentará progresivamente y estará acompañada de lluvias en los sectores de Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Fontibón, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme.
Además, no se descarta que también se presenten precipitaciones en otros puntos de la ciudad.
Finalmente, en horas de la noche se espera que haya condiciones de nubosidad variada con lloviznas o lluvias ligeras en sectores puntuales de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: Se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana con tiempo seco. Posibles lloviznas o lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Durante la jornada se espera nubosidad variable, y precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).
- Tunja: Predominarán condiciones con nubosidad variable. Posibles lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 21 °C).
- Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias de variada intensidad en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Posibles lluvias durante la jornada. (T. máx.: 30 °C).