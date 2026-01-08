Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este jueves, 8 de enero.

Se espera que la mayor nubosidad se concentre en la regiones Pacífica, Caribe (sur), Andina, Amazónica y Orinoquía (oriente).

Lluvias en Colombia. Foto: Archivo Semana

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano y en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Caldas, Boyacá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y Caquetá.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima que habrá cielo parcialmente cubierto, con lluvias de intensidad variable que serán más frecuentes e intensas en el sector norte y sobre la zona marítima.

¿Enero de 2026 bajo la lluvia? El pronóstico del Ideam para Colombia hasta el viernes 9 y por departamentos

Para la ciudad de Bogotá, según el Ideam, en la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Ya para la tarde, se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente de la capital del país.

Por último, para la noche, se pronostica la presencia de lluvias ligeras en el suroccidente con cielo mayormente nublado. Además, la temperatura máxima estimada es de 19 °C aproximadamente.

Mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

Fleteo en el norte de Bogotá: pareja de adultos mayores fueron violentamente robados tras retirar el dinero

Así estará el clima en otras ciudades principales