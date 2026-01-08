Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este jueves, 8 de enero.
Se espera que la mayor nubosidad se concentre en la regiones Pacífica, Caribe (sur), Andina, Amazónica y Orinoquía (oriente).
Los mayores acumulados de precipitación se prevén en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano y en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Caldas, Boyacá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y Caquetá.
En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima que habrá cielo parcialmente cubierto, con lluvias de intensidad variable que serán más frecuentes e intensas en el sector norte y sobre la zona marítima.
Para la ciudad de Bogotá, según el Ideam, en la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
Ya para la tarde, se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente de la capital del país.
Por último, para la noche, se pronostica la presencia de lluvias ligeras en el suroccidente con cielo mayormente nublado. Además, la temperatura máxima estimada es de 19 °C aproximadamente.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descarta la ocurrencia lloviznas o lluvias ocasionales. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Para la mayor parte del día, se pronostica nubosidad ligera y predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).
- Medellín: Se pronostica cielo con nubosidad entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de variada intensidad durante la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en la madrugada y mañana. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Se prevé predominio de cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes durante el transcurso del día. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: Se estiman condiciones de cielo mayormente nublado, acompañadas de probables lloviznas o lluvias intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 27 °C).