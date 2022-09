Inaudito: en día sin carro y moto en Cali conductor le disparó a agentes de tránsito que le inmovilizaron el vehículo

En un aparente acto de intolerancia, el conductor de una motocicleta habría disparado con un arma traumática contra agentes de tránsito en un puesto de control en Cali.

El incidente ocurrió en la calle 5 con carrera 22, sur de la ciudad, este jueves, cuando en la capital del Valle del Cauca se desarrolla el día sin carro y sin moto, jornada que busca mejorar la calidad del aire e incentivar el uso de medios de transporte alternativos.

Según el relato del guarda de tránsito, Juan Miguel García Mena, solicitaron al conductor detener su marcha para revisar su documentación y determinar si podía movilizarse pese a la restricción. Aquí es importante recordar que hay 28 exenciones estipuladas por la Alcaldía para este día.

“Inicialmente, paramos una motocicleta para verificar los documentos y ver si el conductor estaba exento de la norma del día sin carro y sin moto. Tuvimos que hacer unas maniobras para poder detenerlo. Luego le pedimos los documentos y nos dimos cuenta que no tiene los permisos necesarios para movilizarse en esta jornada, por eso se le inmovilizó el vehículo. Entonces, ofuscado, sacó un arma traumática y le disparó la parte trasera de la camioneta”, relató el funcionario.

Mena afirma que estaba dentro de esa camioneta cuando el hombre presuntamente hizo los disparos. “Después él se para frente a la camioneta y hace otro disparo, que considero fue hacia mi integridad. En ese momento pasa la Policía y lo detiene. Fue un acto de intolerancia”, añadió.

Antes de que se lo llevaran esposado, el hombre se pronunció sobre este acto de intolerancia. Su versión difiere de la del agente de tránsito, ya que dice que los disparos no fueron contra la camioneta, sino al aire y hacia el piso. “Estaba ofuscado, disparé al aire y al piso, ¿qué tiene eso de malo? No estoy atentando contra la vida de otra persona. No me parece justificable, pero quería descargar mi rabia”, expuso. Además, aceptó saber que no contaba con los permisos para transitar en esta jornada y trató de defenderse exponiendo que debía asistir a trabajar.

SEMANA conoció al conductor de la motocicleta, lo denunciaron formalmente y se encuentra en proceso de judicialización por la presunta agresión a los funcionarios.

En lo que va de esta jornada, que inició a las 7:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m., las autoridades de tránsito han descubierto a más de 60 conductores desacatando la restricción e inmovilizado 12 vehículos. La multa por transitar sin permiso en este día sin carro y sin moto en Cali asciende a 495.603 pesos.