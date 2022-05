Ingrid Betancourt definirá su futuro presidencial este viernes: ¿se irá con Rodolfo?

Este viernes es un día clave para la candidata presidencial Ingrid Betancourt porque definirá la suerte de su futuro político.

Este viernes, sobre el mediodía, la colombo-francesa presidirá una asamblea de Verde Oxígeno, su partido político, y tomará decisiones, entre ellas, si continúa o no con su carrera por la Casa de Nariño.

Betancourt es una mujer que conoce la política y sabe leer los momentos del país. Ella, por ejemplo, ha sido consciente de que las encuestas no le sonríen y por esto, ha sido abierta a plantear posibles opciones de alianzas que le permitan al centro ideológico contar con espacio importante en las urnas y quitarle la posibilidad a los extremos y la polarización.

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA confirmó que la colombo- francesa pasó del 0.9 % el 21 de abril al 0.6 %, es decir, ha venido en picada, pese al protagonismo mediático de la exsecuestrada y sus posturas firmes frente a los temas más urgentes del país.

Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández desayunaron en Cartagena - Foto: Autor Anónimo

En cambio, Rodolfo Hernández pasó del 9.6 % al 19.1 % en la más reciente medición que reveló esta revista. Además, el santandereano se convirtió en el único candidato que registra un empate técnico en caso de enfrentarse con Gustavo Petro en una eventual segunda vuelta.

Esas cifras han sido objeto de análisis por parte de Ingrid Betancourt, quien esta semana dijo en Vicky en SEMANA que Sergio Fajardo no tiene opción de pasar a la segunda vuelta presidencial.

Este viernes, Betancourt y Rodolfo Hernández se encontraron alrededor de un desayuno privado en el Hotel Santa Clara, en Cartagena. Hablaron durante más de una hora y dialogaron nuevamente sobre la necesidad de unir esfuerzos.

Sin embargo, hasta la mañana de este viernes no quedó en firme la opción de una unión porque ella es respetuosa con la asamblea de su propio partido y no quiere tomar decisiones hasta no socializarlas con el equipo que la ha acompañado en este nuevo ciclo de su vida política.

SEMANA conoció que lo más probable es que Ingrid Betancourt de un paso al costado y decida unirse a la candidatura de Rodolfo Hernández. Sin embargo, no hay ninguna decisión oficial hasta el momento.

Si lo hace, sería pensando no solo en la campaña presidencial, sino en la posibilidad para Colombia de tener una opción anticorrupción, de reconciliación y con la opción de dar la gran sorpresa en una eventual segunda vuelta.

Betancourt y Hernández han coincidido en varios puntos. Ambos lideran desde sus candidaturas la lucha contra la corrupción, no quieren el continuismo para Colombia y no pretenden gobernar con maquinarias.

Por esto, desde hace varias semanas, ambos candidatos han hablado, tal como lo reconoció la colombo-francesa en Vicky en SEMANA.

La posible llegada de Ingrid Betancourt a la campaña de Rodolfo Hernández no necesariamente se traduciría en un caudal electoral. Al contrario, significaría un golpe de opinión importante para un candidato que está sorprendiendo en la recta final de la primera vuelta presidencial.