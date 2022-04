¿Ingrid Betancourt respaldaría a Rodolfo Hernández o a Sergio Fajardo? Esto dijo la candidata

La candidata presidencial Ingrid Betancourt afirmó este viernes que está dispuesta a retirar su aspiración a la Casa de Nariño y respaldar a Rodolfo Hernández o a Sergio Fajardo.

En entrevista con Noticias RCN, Betancourt afirmó que es necesario “unir a Colombia” y dijo que de los tres candidatos dos deben renunciar. “Aquí de tres dos tenemos que renunciar y yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia. Si es Rodolfo no tengo ningún problema; si es Sergio me encantaría. No tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia. Después de muchos errores hay que tomar una buena decisión, es el momento de hacerlo”, manifestó la candidata de Verde Oxígeno.

Horas antes, tras un debate sobre la niñez organizado por la Universidad de los Andes, Betancourt había señalado que estaba dispuesta a buscar alternativas y no negó la posibilidad de desistir a su candidatura.

La candidata afirmó que hay que “saberse retirar en el momento que haya necesidad si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente que realmente nos permita salir de una votación entre el odio y el miedo”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una alianza para primera vuelta, dijo: “Definitivamente sí. Hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos. La unión es posible. Obviamente hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia”.

Rodolfo Hernández: “Gané en la última encuesta, así que espero que Fajardo se una a mi campaña”

En Vicky en Semana, Rodolfo Hernández afirmó este viernes que está esperando que Sergio Fajardo se adhiera a su campaña, pues él apareció por encima del exgobernador de Antioquia en una reciente encuesta presidencial y que ambos ya tenían algo pactado, de acuerdo con una reunión que sostuvieron.

“Él me llamó el miércoles que pasó, hace 15 días, me invitó que fuera a su apartamento, 10 de la mañana, y yo como siempre bien cumplido asistí (...) Lo que se terminó acordando era que la próxima encuesta que hubiera, viniera de donde viniera, que fuera legítima, hecha con una persona idónea, el perdedor se adhería al ganador. Pues dicen que la encuesta salió ayer, o esta mañana, y en esa encuesta yo tengo un poco más que él”, explicó Hernández.

En tal sentido, Hernández manifestó en ‘Vicky en Semana’ que espera que Fajardo cumpla con su palabra.

“Espero que el doctor Fajardo, que para mí es un señor, firme el acuerdo. Me voy a sentar a redactar el acuerdo para ver si de aquí a la semana entrante se lo presento a Sergio y él me pueda presentar otro a mí, lo mezclamos y hacemos un solo documento y esperamos que lo firme”, agregó.

No obstante, Hernández recalcó que respetaba si por alguna razón Fajardo finalmente decidía no adherirse a su campaña presidencial, más allá de lo acordado entre ambos.

“Yo sé que él cumple, póngale la firma. Si hay algún tropiezo insuperable que él crea, que lo considere, pues yo no guardo rencor, yo no le meto al corazón basura, no le meto odios, venganzas. Simplemente yo sigo solo que es mí compromiso con Colombia. Yo no tengo compromisos con otros politiqueros ni nada”, aseveró el aspirante a la Presidencia de la República.

Hernández también afirmó que si hubiese sido al contrario, y Fajardo lo hubiera superado en la más reciente encuesta presidencial, él ya estaría con el comunicado “en la mano” oficializando que se adhería a su campaña, pero que en últimas eso no pasó.