Ingrid Betancourt reveló el motivo por el cual continúa con su candidatura presidencial

La aspirante a la Presidencia de Colombia tiene una razón que no le ha permitido renunciar a su candidatura.

Las últimas encuestas entre los candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo 29 de mayo se dejaron entrever a los que tendrían más intención de voto entre los colombianos y los que, por otro lado, parece que no han logrado cautivar a gran parte de los votantes.

La candidata por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, fue una de las que quedó con pocos porcentajes de intención de voto porque tendría solo 1,1 % de aceptación y estaría muy por debajo de Petro y Fico. Asimismo, aunque por no tanta diferencia, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo también están por encima de ella, según lo informado.

Ante esto, Betancourt dijo: “Hay tensión, hay falta de plata y angustias. Yo trato de mirar las encuestas en las que estoy un poquito por encima del cero. La verdad, no me preocupa, pienso que la tarea hay que hacerla. Más que un porcentaje, soy una voz y así interpreto mi rol”.

Con estos resultados, se comenzó a hablar de que sería buena una posible alianza entre Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt. Algo que, aunque la ciudadana colombo-francesa no ve con malos ojos, parece que no se dará porque no está la intención de todas las partes, más exactamente la del candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

Sin embargo, en entrevista para Blu Radio, Ingrid dio una de las razones fundamentales por las que no se ha retirado de su campaña presidencial pese a no contar con muchas personas queriendo votar por ella.

En la entrevista le recordaron que entre los siete candidatos a la Presidencia de la República solamente hay una mujer, a lo que Betancourt respondió: “Esa es una de las razones por las que no me puedo bajar”, indicando que, al ser la única mujer, tenía la obligación de continuar con su carrera hacia las elecciones del 29 de mayo.

“Estamos en un país donde todavía hay mucho machismo y tenemos que cambiar eso. Yo creo que una voz de mujer es importante, nos pone a reflexionar de otra manera, otras prioridades”, enfatizó la candidata argumentando el por qué es una opción diferente para la Presidencia de Colombia.

“Confiar en las mujeres es una responsabilidad nuestra, decirle al resto del país que las mujeres sí aportamos algo diferente, estamos hablando de propuestas concretas”, finalizó Ingrid.

¿Por qué no se concretó la alianza de Rodolfo Hernández con Sergio Fajardo?

Hasta el viernes, el equipo de asesores de Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo tenían agendado un encuentro durante esta semana entre ambos candidatos presidenciales para que ultimaran los detalles de una posible alianza de cara a la primera vuelta presidencial.

La eventual unión entre Hernández y Fajardo iba tomando forma y resultó tan atractiva que hasta la propia Ingrid Betancourt contempló la posibilidad de ser parte. La candidata le dijo a SEMANA que veía con buenos ojos la opción de una unión como única estrategia para que el centro tuviera una amplia figuración el 29 de mayo en las urnas.

En un encuentro entre las campañas del santandereano y el antioqueño la semana anterior, ambas partes acordaron en la necesidad de buscar un mecanismo que les permitiera escoger al candidato único de cara a la primera vuelta presidencial. No descartaron una encuesta por parte de una firma de opinión que les generara confianza a todas las partes. Ese era el punto a discutir durante estos días.

Sin embargo, Rodolfo Hernández echó todo a perder el viernes pasado. Aunque las partes no habían acordado cuándo se contrataría la encuesta, quién la realizaría y bajo qué muestra, el santandereano dijo ese día, en una entrevista con SEMANA, que la más reciente medición de Invamer ya era determinante para escoger quién puntearía en dicha alianza. En esa encuesta, Rodolfo Hernández obtuvo 13,9 comparado con el 6,5 del matemático paisa, es decir, él había resultado triunfante.