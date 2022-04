“Ingrid cambió”: Sergio Fajardo se refiere a acercamientos de Betancourt con el uribismo

Foto: Archivo particular

Foto: Archivo particular

Los acercamientos de la candidata presidencial Ingrid Betancourt con el Centro Democrático generaron, la semana pasada, duras críticas en la centroizquierda.

El viernes, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, los únicos congresistas electos con el aval del partido de Betancourt, Verde Oxígeno, expresaron su desacuerdo con la candidata presidencial. En un documento compartido en redes sociales, De la Calle y Carvalho aseguraron que este tipo de acercamientos representan una contradicción con su visión de país y sus convicciones políticas. “En nuestra condición de congresistas elegidos por el Partido Verde Oxígeno manifestamos nuestra sorpresa y total desacuerdo con las recientes declaraciones de Ingrid Betancourt”, afirmaron. “En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y nuestra visión de país”, agregaron.

Estas declaraciones se sumaron a las realizadas horas antes por el senador Antonio Sanguino, quien le dijo que el uribismo tiene “bulldozers, motosierras, remolcadoras, mochileros, chuzadores”, al hacer referencia a las maquinarias políticas que tanto ha criticado la colombo-francesa. Mientras que la representante Katherine Miranda, también de la Alianza Verde, fue una de las más vehementes. “Estimada Ingrid, no hay peor maquinaria que una motosierra. Recójase”, le dijo.

En las últimas horas, el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, antiguo aliado de Betancourt, también se pronunció al respecto. A través de Twitter, Fajardo afirmó que la líder de Verde Oxígeno cambió tras haber llegado a la coalición de centro como “conciliadora”. Así mismo, aseguró que los congresistas De la Calle y Carvalho están atrapados en su partido, en referencia a la disposición que los obliga a no respaldar su candidatura tras ser avalados por la colectividad de Betancourt, en diciembre pasado, cuando aún era parte de Centro Esperanza.

“Ingrid cambió. Llegó como conciliadora, regresó de Francia y anunció que era candidata, se fue de la coalición y ahora De la Calle y Carvalho están atrapados en su partido. Ahora tiene acercamientos con el Centro Democrático”, dijo el exgobernador de Antioquia.

Previamente, en entrevista con RCN Radio, Fajardo afirmó que Betancourt está en “contradicción” con lo que representa su coalición al buscar un encuentro con el Centro Democrático.

“Nosotros desde el primer día sabemos que no estamos con ese Gobierno, que no estamos con el Centro Democrático (...) Lo que ocurre es que Ingrid está en contradicción con lo que nosotros representamos. Esta buscando encontrarse con unos sectores con quienes estamos en confrontación política y estaremos en confrontación política porque Colombia va a cambiar de rumbo”, expresó a la cadena radial.

Uribe responde sobre cita con Ingrid Betancourt. ¿Qué dijo?

Este lunes, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la cita para dialogar que sostendrá en los próximos días con Betancourt.

Uribe agradeció la “generosa aceptación” de la candidata presidencial para este encuentro. “Con la doctora Ingrid comparto sufrimientos de patria. En medio de mis defectos, mi vida pública ha sido de diálogo con la ciudadanía, durante los ocho años de gobierno dialogué intensamente con los compatriotas, trabajadores, empresarios, sectores sociales y comunidad en general”, manifestó el exmandatario.

Uribe agregó que “escucharemos a la doctora Ingrid con absoluto respeto y le hablaremos con corazón, nos une la patria y la democracia”.

Entre tanto, Betancourt había manifestado que aceptaba este diálogo debido a que a Uribe le debe “la vida”.

“Yo lo que sí quiero decir, y lo repito, es que yo al presidente Uribe le debo mi libertad y mi vida. Es decir, obviamente también lo podemos mirar desde otra perspectiva y decir: ‘Sí, pero se demoraron siete años’. La verdad, es que le debo la vida. Es decir, si la Operación Jaque no se hubiera efectuado, es posible que primero yo no estuviera con vida y es posible también que Colombia no hubiera alcanzado este espacio de paz que se dio con el acuerdo que obviamente podemos criticar, estar en desacuerdo, pero sí nos cambió el ecosistema colombiano”, dijo Ingrid Betancourt.

Desde el Centro Democrático también han respaldado a la candidata. La senadora Paloma Valencia destacó que le gusta el liderazgo de Betancourt, en que todos pueden aportar. “La naturaleza del centro en teoría debería ser precisamente tener puentes con las otras ideologías. Lo raro del ‘centro’ colombiano es que es sectario y polarizador”, aseguró Valencia.